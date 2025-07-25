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娛樂 最新消息

（圖輯）張東雨肉體照在這！難道是男菩薩嗎？不用cue主動伏地挺身

張東雨本人臉有夠小，記者也好羨慕。（記者王文麟攝）張東雨本人臉有夠小，記者也好羨慕。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕這就是出道15年的男團嗎？INFINITE的張東雨今天在內湖舉行記者會，記者不畏風雨只為見張東雨一面，他在記者會上秀出「前開後開」的超性感服裝，還稱這是記者會限定？更大方掀開西裝，果然是沒在怕。

張東雨不愧是15年偶像，直接就比愛心，也不用記者cue。（記者王文麟攝）張東雨不愧是15年偶像，直接就比愛心，也不用記者cue。（記者王文麟攝）

記者問裡面有沒有穿衣服，張東雨直接掀開西裝說「沒有」。（記者王文麟攝）記者問裡面有沒有穿衣服，張東雨直接掀開西裝說「沒有」。（記者王文麟攝）

記者教張東雨做出「請給我吃一口」的貓咪梗圖動作，叫他講這句話的時候一定要擺出筷子姿勢。（記者王文麟攝）記者教張東雨做出「請給我吃一口」的貓咪梗圖動作，叫他講這句話的時候一定要擺出筷子姿勢。（記者王文麟攝）

除此之外，他雖然聲稱李成烈是團體身材最好的，不過只限於「正式表演」，他某一天在後台看到大家的身材之後，信誓旦旦的說「沒錯！我是第一名」，實在太有自信了。他竟然還當場主動伏地挺身，讓全場記者都看傻了，趕緊拿起手機、相機拍攝，都已經做了24下了，還說要不要補到50下，二代團真的是有夠會玩。

張東雨主動伏地挺身，還做個不停，是要展現絕佳的體力嗎？（記者王文麟攝）張東雨主動伏地挺身，還做個不停，是要展現絕佳的體力嗎？（記者王文麟攝）

張東雨趴下去那一刻全場嚇壞。（記者王文麟攝）張東雨趴下去那一刻全場嚇壞。（記者王文麟攝）

張東雨伏地挺身露出後背。（記者王文麟攝）張東雨伏地挺身露出後背。（記者王文麟攝）

張東雨伏地挺身照片很多，因為他做了24下。（記者王文麟攝）張東雨伏地挺身照片很多，因為他做了24下。（記者王文麟攝）

張東雨伏地挺身做完，起身幫自己拍拍手。（記者王文麟攝）張東雨伏地挺身做完，起身幫自己拍拍手。（記者王文麟攝）

張東雨獲得大家掌聲，開心舉起右手，但左手還是要拿麥克風。（記者王文麟攝）張東雨獲得大家掌聲，開心舉起右手，但左手還是要拿麥克風。（記者王文麟攝）

張東雨低下頭。（記者王文麟攝）張東雨低下頭。（記者王文麟攝）

張東雨在拍攝結束後，才突然轉身秀出背面，讓記者們措手不及。（記者王文麟攝）張東雨在拍攝結束後，才突然轉身秀出背面，讓記者們措手不及。（記者王文麟攝）

張東雨露出後背，實在引人遐想。（記者王文麟攝）張東雨露出後背，實在引人遐想。（記者王文麟攝）

張東雨除了上面的照片之外，原來也有正常拍攝的照片。（記者王文麟攝）張東雨除了上面的照片之外，原來也有正常拍攝的照片。（記者王文麟攝）

張東雨全身照。（記者王文麟攝）張東雨全身照。（記者王文麟攝）

張東雨比出INFINITE的手勢，記者學到快崩潰，肢體不協調就算了，連手指也不協調。（記者王文麟攝）張東雨比出INFINITE的手勢，記者學到快崩潰，肢體不協調就算了，連手指也不協調。（記者王文麟攝）

張東雨比出臉頰愛心，只是小case。（記者王文麟攝）張東雨比出臉頰愛心，只是小case。（記者王文麟攝）

張東雨比出基本款手指愛心。（記者王文麟攝）張東雨比出基本款手指愛心。（記者王文麟攝）

張東雨露出開心的笑臉，看來與記者也是相談甚歡。（記者王文麟攝）張東雨露出開心的笑臉，看來與記者也是相談甚歡。（記者王文麟攝）

張東雨受訪時大爆笑，露出招牌牙齒。（記者王文麟攝）張東雨受訪時大爆笑，露出招牌牙齒。（記者王文麟攝）

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