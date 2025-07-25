陳慕義怒撕賣國立委！高聲疾呼「同意罷免」支持者全熱血沸騰

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣最大規模罷免案投票明終將登場，「金馬最佳男配」陳慕義今（25日）稍早釋出昨日凱道晚會上的人潮畫面，以極強烈字眼公開表態重砲喊話，痛斥部分立法委員「恣意妄為、驕縱跋扈」，更怒斥這些人「甘為敵對國家內應」、「賣國賊」，他因此高聲疾呼「同意罷免，讓國會恢復民主制度的正常秩序！」強烈語氣振奮人心。

陳慕義24日現身林口夜市催票力挺大罷免。（翻攝自臉書）

大罷免前夕，陳慕義依然不沉默公開發聲「同意罷免」，宛如投下重磅震撼彈，他釋出昨日「反共護台聯盟」在凱達格蘭大道舉辦的「迎向成功」晚會空拍照，痛斥「恣意妄為、驕縱跋扈」、「甘為敵對國家內應的賣國賊立法委員」，一字一句清晰有力的內容，不只直指部分立委的問題，更點出台灣民主體制遭侵蝕的危機，引來大批網友與公民團體轉發支持。

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身為影視圈資深演員的陳慕義長年關心社會議題，此次大罷免仍然群策群力，不僅跟隨霸團走入基層宣傳大罷免，更親臨晚會登台宣講，他則親吐唯一訴求「讓國會恢復，民主制度的正常秩序！」過去雖也曾多次針砭時政，但此次言辭之激烈前所未見，許多大罷免支持者全熱血沸騰朝聖表態，有人寫下「一票讓民主回來！」也有粉絲感動表示「謝謝你站出來，不只是演戲的國寶，更是台灣的脊梁。」

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