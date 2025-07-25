晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳慕義怒撕賣國立委！高聲疾呼「同意罷免」支持者全熱血沸騰

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣最大規模罷免案投票明終將登場，「金馬最佳男配」陳慕義今（25日）稍早釋出昨日凱道晚會上的人潮畫面，以極強烈字眼公開表態重砲喊話，痛斥部分立法委員「恣意妄為、驕縱跋扈」，更怒斥這些人「甘為敵對國家內應」、「賣國賊」，他因此高聲疾呼「同意罷免，讓國會恢復民主制度的正常秩序！」強烈語氣振奮人心。

陳慕義24日現身林口夜市催票力挺大罷免。（翻攝自臉書）陳慕義24日現身林口夜市催票力挺大罷免。（翻攝自臉書）

大罷免前夕，陳慕義依然不沉默公開發聲「同意罷免」，宛如投下重磅震撼彈，他釋出昨日「反共護台聯盟」在凱達格蘭大道舉辦的「迎向成功」晚會空拍照，痛斥「恣意妄為、驕縱跋扈」、「甘為敵對國家內應的賣國賊立法委員」，一字一句清晰有力的內容，不只直指部分立委的問題，更點出台灣民主體制遭侵蝕的危機，引來大批網友與公民團體轉發支持。

身為影視圈資深演員的陳慕義長年關心社會議題，此次大罷免仍然群策群力，不僅跟隨霸團走入基層宣傳大罷免，更親臨晚會登台宣講，他則親吐唯一訴求「讓國會恢復，民主制度的正常秩序！」過去雖也曾多次針砭時政，但此次言辭之激烈前所未見，許多大罷免支持者全熱血沸騰朝聖表態，有人寫下「一票讓民主回來！」也有粉絲感動表示「謝謝你站出來，不只是演戲的國寶，更是台灣的脊梁。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中