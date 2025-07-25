教授YouTuber「蔡桑」曬對話 揪友出門投同意罷免

任職於大學應用日文系的YouTuber「蔡桑」蔡亦竹。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕任職於大學應用日文系的YouTuber「蔡桑」蔡亦竹日前在影片當中表示「保護我們這個小小多山的美麗國家」，呼籲大家出門投票支持罷免，原以為會有退訂潮，沒想到訂閱卻新增5千人，現已突破20萬。今（25）日他又曬出Line對話，只見他熱情邀約朋友一起去投同意罷免票。

蔡桑忍不住在社群發文，指出知道罷免對象多該下台的朋友，早就已經堅定意志明天要出門了。「現在就是差那些平時沒概念沒熱誠沒感覺的人要揪他們了。記得，不要用罵的。罵只會反效果而已。｣他還開玩笑說要像他一樣靈活。

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蔡桑YouTube頻道訂閱人數不減反增。（翻攝自YouTube）

蔡桑以民俗學者身分活躍於YouTube，上月23日他在節目尾聲提到日本人很羨慕台灣人能用選票決定國家命運，並呼籲大家有投票權的話：「都要用手中的一票做出正確的決定，保護我們這個小小多山的美麗國家。」雖然有不少人留言怒噴「退訂你的頻道」，但根據統計影片23日發布後，蔡桑頻道訂閱數不減反增，目前已經總訂閱已超過20萬。

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