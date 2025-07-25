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娛樂 最新消息

陳柏霖遭羊駝襲擊落荒而逃！黃宣挑戰做珍奶被日大咖男星狂讚

〔記者林欣穎／台北報導〕陳柏霖、黃宣錄製旅遊尋寶綜藝《出去一下 WHAT A TRIP》與新田真劍佑、草野大成深入紐西蘭北島，他們將挑戰剃羊毛、餵羊駝、認識國寶奇異鳥，並品嘗紐西蘭美食、享受森林芬多精和溫泉浴。

草野大成（左起）、陳柏霖、大廚、新田真劍佑與黃宣。（出去一下提供）草野大成（左起）、陳柏霖、大廚、新田真劍佑與黃宣。（出去一下提供）

通過新手考驗，正式成為尋寶獵人的陳柏霖、黃宣、新田真劍佑和草野大成順利抵達獵人休憩所，享受米其林星級大廚Mark Southon製作的料理，四人吃得讚不絕口。

隔天陳柏霖和黃宣特地起了大早，在廚房為大家準備早餐。陳柏霖廚藝精湛，運用冰箱現有食材及紐西蘭特產的乳製產品，做出生菜沙拉、香煎蘑菇、歐姆蛋與起司漢堡排。

擔任廚房小幫手的黃宣則是把全副心力放在鍋煮奶茶上，導致該洗的生菜都沒洗，把大廚陳柏霖氣得講不出話來。黃宣在餐桌上端出精心熬煮的黑糖珍珠奶茶，追著大家要評價，幸好最愛珍珠奶茶的新田真劍佑給了好評，瞬間讓第一次煮奶茶的黃宣得意上了天：「我有做珍珠奶茶的天分！」

早餐過後，四人迎來尋寶之旅的第一次正式任務，他們先驅車前往紐西蘭國寶奇異鳥保育中心，了解目前數量稀少的奇異鳥生存困境，隨後到達了牧場，挑戰修剪羊毛。

黃宣自告奮勇第一個上陣，本來手在發抖的他，拿著剃刀剃了幾下後，突然產生似曾相似的感覺：「這是我第一次剃羊毛，但卻覺得像是做過一千次一樣順手。」原來剃羊毛的手感跟他幫自己理光頭的感覺差不多，他摸摸自己的光頭：「這根本是我每天的例行工作！」眾人哈哈大笑。

接著在牧場人員陪同下，一行人到了山頂，見到大批羊駝，正當他們還在稱讚羊駝可愛時，身邊的羊駝全都擠過來搶吃他們手中的飼料桶。黃宣在飼料桶裡找到線索提示，要找尋照片裡的棕色羊駝。

陳柏霖（左起）、草野大成、黃宣與新田真劍佑錄製旅遊尋寶綜藝《出去一下 WHAT A TRIP》。（出去一下提供）陳柏霖（左起）、草野大成、黃宣與新田真劍佑錄製旅遊尋寶綜藝《出去一下 WHAT A TRIP》。（出去一下提供）

陳柏霖眼見山頭還有數十隻羊駝，索性搖動飼料桶吸引羊駝過來，沒想到霎那間所有羊駝都朝他飛奔過來，嚇得陳柏霖落荒而逃。

好不容易在滿滿羊駝群中發現了目標，大家想用飼料吸引牠卻失敗，新田真劍佑隨即與好友草野大成展開人與羊駝追逐賽，追丟羊駝時，新田真劍佑急忙大喊「大成！追那隻！」草野大成聽從新田真劍佑指揮，飛身撲向目標的棕色羊駝，最後一個反手拔下掛在羊駝身上的信物，帥氣取得勝利贏得眾人歡呼。

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