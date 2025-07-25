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娛樂 最新消息

台灣正妹厲害了！入選AKB48 20週年紀念單曲 日本同框學姐

〔記者陽昕翰／台北報導〕日本國民女團AKB48迎來成軍20週年，史無前例推出家族合體紀念單曲《Oh my pumpkin!》，除了11位本家現役成員、4位畢業成員，與來自全球七大姊妹團（JKT48、BNK48、MNL48、CGM48、KLP48、Team SH、Team TP）各1位代表參與MV拍攝，堪稱史上最豪華「全家福」陣容。

AKB48推出20週年單曲，台灣成員林于馨雀屏中選。（好言娛樂提供）AKB48推出20週年單曲，台灣成員林于馨雀屏中選。（好言娛樂提供）

本次代表台灣AKB48 Team TP出線的成員，正是粉絲暱稱為「01」的林于馨。她也成為AKB48成立20年來，首位站上本家紀念單曲的台灣成員，意義非凡。

林于馨為了參與這次重量級企劃，自5月起三度飛往東京，5月投入主視覺封面拍攝、6月參與MV拍攝、7月更登上TBS電視台音樂節目《音樂之日》，與全球成員首度合體演出新曲，盛大規模引發粉絲熱烈關注與討論。

林于馨感性表示：「真的非常榮幸，也很感謝Team TP給我這個機會。錄影棚裡看到這麼多學姊與海外成員，當下雖然緊張，但更珍惜這個學習的機會。希望大家可以感受到我們一起完成這首歌的快樂與感動！」她也期待未來能再次與成員們齊聚日本，一同為歌曲宣傳努力。

林于馨（左）與桂楚楚。（好言娛樂提供）林于馨（左）與桂楚楚。（好言娛樂提供）

林于馨回憶接獲通知當下，經紀人突然把她叫進小會議室，「當場腦袋一片空白又陷入狂喜！」直到5天後踏上飛機，她才捏了自己一下，告訴自己「這是真的！」並全心投入這次挑戰。

有趣的是，林于馨每次赴日都會拎著兩大袋台灣伴手禮進棚分享，包括鳳梨酥、牛軋餅大受好評。而在與各國姊妹團成員交流時，她與日本成員能以日文無礙溝通，但與其他地區代表則要仰賴英文與翻譯協助。

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