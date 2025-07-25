前AV天后吞精賺錢不易 遭詐7位數還想買法拉利

前AV天后上原亞衣會賺錢也會花錢，但她自嘲被騙走的錢也不少。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本前AV天后上原亞衣自2016年引退後，開始投資更轉行當起YouTuber。先前她曾經透露，自己當AV女優時最不堪的回憶就是拍攝《吞精百發》時，需要在短時間之內吞下大量精液，讓她非常不舒服；還有一次與黑人男優合作，對方尺寸過大，拍攝非常艱辛。這麼辛苦賺來的錢，卻因遭受幾次詐騙，全都化為烏有。上原亞衣不但透露自己多次遭詐，總金額更高達4千萬日圓（約新台幣8百萬元）。

上原亞衣先前雖然是AV天后，但還是很單純容易相信人。（翻攝自IG）

32歲的上原亞衣在節目中說，自己22歲的時候遇上投資詐騙，這堂社會課讓她損失2500萬日圓（約新台幣5百萬元）；之後又有朋友約她一起創業，再被騙走8百萬日圓（約新台幣160萬元），讓她自嘲：「真的很容易被騙」。

2011年初登AV業界，以甜美外型與E級上圍吸粉無數的上原亞衣，雖然2016年她宣布引退，但荷包可是鼓鼓的，先前她曾曬過自己的愛車是東瀛戰神Nissan R35 GT-R，更透露想買法拉利F430。

上原亞衣先前開的車是有「東瀛戰神」稱號的Nissan R35 GT-R。（翻攝自x）

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