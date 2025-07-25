晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

前AV天后吞精賺錢不易 遭詐7位數還想買法拉利

前AV天后上原亞衣會賺錢也會花錢，但她自嘲被騙走的錢也不少。（翻攝自IG）前AV天后上原亞衣會賺錢也會花錢，但她自嘲被騙走的錢也不少。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本前AV天后上原亞衣自2016年引退後，開始投資更轉行當起YouTuber。先前她曾經透露，自己當AV女優時最不堪的回憶就是拍攝《吞精百發》時，需要在短時間之內吞下大量精液，讓她非常不舒服；還有一次與黑人男優合作，對方尺寸過大，拍攝非常艱辛。這麼辛苦賺來的錢，卻因遭受幾次詐騙，全都化為烏有。上原亞衣不但透露自己多次遭詐，總金額高達4千萬日圓（約新台幣8百萬元）。

上原亞衣先前雖然是AV天后，但還是很單純容易相信人。（翻攝自IG）上原亞衣先前雖然是AV天后，但還是很單純容易相信人。（翻攝自IG）

32歲的上原亞衣在節目中說，自己22歲的時候遇上投資詐騙，這堂社會課讓她損失2500萬日圓（約新台幣5百萬元）；之後又有朋友約她一起創業，再被騙走8百萬日圓（約新台幣160萬元），讓她自嘲：「真的很容易被騙」。

2011年初登AV業界，以甜美外型與E級上圍吸粉無數的上原亞衣，雖然2016年她宣布引退，但荷包可是鼓鼓的，先前她曾曬過自己的愛車是東瀛戰神Nissan R35 GT-R，更透露想買法拉利F430。

上原亞衣先前開的車是有「東瀛戰神」稱號的Nissan R35 GT-R。（翻攝自x）上原亞衣先前開的車是有「東瀛戰神」稱號的Nissan R35 GT-R。（翻攝自x）

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中