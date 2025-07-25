目睹女童遭水母蜇傷 Paul急出手救人驚險過程曝

Paul近日帶著一家四口前往日本沖繩旅遊。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星「Paul」朱柏仰和小17歲老婆咪咪婚後育有2寶貝女兒，近日一家四口飛往日本沖繩旅遊，沒想到在當地遇上一名女孩被水母蜇傷，他立即伸出援手救人，驚險過程曝光。

Paul在海邊遇到一名法國女童遭水母蜇傷。（翻攝自臉書）

Paul今（25）在社群發文透露，他原本接女兒夏令營下課後，順路帶孩子去學校旁的沙灘玩耍，表示當時已經傍晚，所以幾乎不見日本的工作人員，這時突然聽見在海邊玩水的一家法國人大聲喊叫並抱著一名小女孩，原以為對方只是玩得太興奮，「看情況不對，我向他們大喊『need help？』」這才發現原來是女孩被水母蜇傷而崩潰痛哭。

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Paul帶著對方到附近民宅尋求協助，找到一對日本老夫婦，「不懂外語，看我們比手畫腳，大概懂了意思，就比了一個澆水的動作，我跟法國人懂了，跑回他女兒那，開始拿礦泉水澆她被蟄傷處」，但情況卻不見好轉，女孩也哭得更慘。

Paul徵求法國爸爸同意後，拍下女孩的傷口並上傳AI詢問處理方法，「AI回我這傷勢看來還好，但不能用淡水處理傷口（鹽度不同會引發殘留水母細胞破裂釋放更多毒素），AI建議先用海水沖傷口。」向法國爸爸說明後，他立即用寶特瓶去裝海水來洗女孩的腳。

接著AI還建議用水稀釋5%的白醋浸泡緩解，Pual便去附近小吃部借白醋，所幸情況逐漸好轉，女孩也不再崩潰大哭，「法國男人一直跟我謝謝，我跟他說『Don’t worry. I’m a father too！』我們一家上車離開後，女兒問我為什麼要幫忙一個不認識的陌生人？我也跟她說：『這就是爸爸們會為了女兒們做的事』。」文章曝光後，不少網友感動表示，「愛心不分國界～」、「給paul按100個讚，熱心助人，好心有福報」、「做個溫暖的人」。

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