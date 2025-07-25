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《母胎單身》李陶「健康問題」暫停授課！戀愛波折惹人鼻酸

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《母胎單身戀愛大作戰》甜美講師李陶（이도）為首爾大學地理教育學系高材生，目前任職於某教育機構地理講師，韓媒今（25）報導，李陶因「健康問題」宣布暫停授課，令節目粉絲、學員們陷入擔憂。

李陶在《母胎單身戀愛大作戰》情感遇波折。（翻攝自Netflix）李陶在《母胎單身戀愛大作戰》情感遇波折。（翻攝自Netflix）

李陶在《母胎單身戀愛大作戰》總是以粉色長髮亮相，個性甜美可愛圈粉，她在節目中對男嘉賓廷穆一往情深，得知廷穆對室友志軟轉為好感後，表情逐漸母湯，甚至想要委屈求全，希望能改正自己，符合廷穆的理想型，令人心疼。

韓媒報導，《母胎單身戀愛大作戰》早在去年9月就拍攝完畢，不過在李陶近日宣布因健康問題暫停授課後，節目粉絲和學員們表示擔心，希望她早日康復回歸。

線上教育平台Etoos透過官網發出公告，表示因李陶老師的健康與個人行程因素，將暫停授課，進行課程內容的調整，強調是在不影響學員進度下作的決定，請大家體諒。

李陶趴地痛哭，不懂愛情出了什麼問題。（翻攝自Netflix）李陶趴地痛哭，不懂愛情出了什麼問題。（翻攝自Netflix）

李陶在節目第8集結尾受訪時，眼眶泛紅表示「為什麼廷穆會變心？問題出在我嗎？如果是，我能改正嗎？」甚至回到房間後跪地痛哭，令粉絲跟著鼻酸。《母胎單身戀愛大作戰》最終9、10集於29日在Netflix上架。

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