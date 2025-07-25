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夯劇《花千骨》插曲《年輪》爆原唱爭議 汪蘇瓏翻臉了

霍建華（左）與趙麗穎兩人2015年演出的《花千骨》成為夯劇。（翻攝自微博）霍建華（左）與趙麗穎兩人2015年演出的《花千骨》成為夯劇。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕2015年播出時成為超級夯劇的仙俠劇《花千骨》插曲《年輪》也跟著大紅，歌手張碧晨也把這首歌當作她的代表作，不過該曲的創作者是歌手汪蘇瓏，汪蘇瓏本人也唱過男聲版的《年輪》，現在為了網路上的爭執，引爆原唱爭議，汪蘇瓏工作室突然發聲明表示收回版權，誰能唱，汪蘇瓏說了算！

張碧晨（左）與汪蘇瓏曾合唱《年輪》。（翻攝自微博）張碧晨（左）與汪蘇瓏曾合唱《年輪》。（翻攝自微博）

還原事發過程，網紅「旺仔小喬」翻唱《年輪》時，表示該曲為張碧晨原唱，汪蘇瓏粉絲出面提醒，這首歌是雙原唱，但旺仔小喬不認同，更說她只認張碧晨，因為歌是張碧晨唱紅的，意外引發汪蘇瓏、張碧晨粉絲開戰。

《年輪》詞、曲皆出自汪蘇瓏之手。（翻攝自微博）《年輪》詞、曲皆出自汪蘇瓏之手。（翻攝自微博）

汪蘇瓏工作室發出聲明表示收回《年輪》版權，因《年輪》詞曲揭由汪蘇瓏所作，言下之意就不讓張碧晨繼續演唱此曲，張碧晨也發表聲明告別《年輪》，此舉無異雙方徹底撕破臉。

張碧晨發聲向《年輪》告別。（翻攝自微博）張碧晨發聲向《年輪》告別。（翻攝自微博）

汪蘇瓏公司老闆替汪蘇瓏喊冤：「離譜，沒必要，無妄之災，確實該正本清源。清楚記得當初收到《年輪》項目的需求時，項目方（即《花千骨》劇組）就是邀請我們創作並演唱，所以我們從創作起始就明確知道男女版本是同時存在的。剛剛翻了一下，十年前的專案往來郵件紀錄還在郵箱裡。事已至此，《年輪》回家」。

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