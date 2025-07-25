張東雨「袒胸露乳」只給台灣記者看！學貓咪梗圖：請給我吃一口

張東雨臉有夠小，本人超帥氣。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國團體INFINITE的成員張東雨明天（26日）首度在台舉行個人見面會，今天他接受媒體聯訪，不但中空大膽現身，甚至沒講幾句話就突然伏地挺身24下，甚至追問是否要補做到50下，讓現場記者看得目瞪口呆，都忘了他剛剛說了什麼。

張東雨竟然當場伏地挺身，嚇壞全場記者。（記者王文麟攝）

張東雨竟然當場伏地挺身，嚇壞全場記者。（記者王文麟攝）

張東雨今天以一身黑色西裝加上銀色垂墜吊飾現身記者會，他表示不會穿這件衣服在台北場演出，算是記者會限定，他還特別轉身微微露出背肌。記者進一步追問裡面是透紗還是沒穿？張東雨大方打開西裝，表示裡面沒有多穿衣服。

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張東雨大方打開西裝，「袒胸露乳」給記者看。（記者王文麟攝）

他不諱言，平常就喜歡這種誇張的服裝，紗類、透膚的背心等等。不過如果要說到身材，他認為成烈是第一名，不過這竟然有但書，「如果要展現身材的時候，成烈應該是第一名，但平常的話是我第一名，前一陣子有行程，我們在後台換衣服，我看一下，沒有錯！我就是第一名。」

張東雨轉身露出背部給現場記者拍攝。（記者王文麟攝）

上次他跟成烈來台灣，還去釣蝦場比賽，最後張東雨輸了，他今天回憶起當時經驗，表示「我釣蝦的時候覺得自己不會輸，這次我想要去夜市吃東西，我很喜歡麻辣火鍋店，喜歡到我頭像的背景3年都沒有換，但今天也想嘗試新的東西。」他也詢問記者，是否有口味適中、運動過後會喜歡吃的東西？記者提議茶葉蛋不錯，張東雨表示那他要去吃6顆茶葉蛋。

張東雨請教記者最新的中文，記者教他做出「請給我吃一口」的筷子動作。（記者王文麟攝）

台灣網友進攻外國網友的Threads，發起「你好我吃一口」的貓咪梗圖攻擊。（翻攝自Threads）

被問到是否有學習新的中文？記者當場教他最新的一句流行語「請給我吃一口」，這句話搭配「貓咪梗圖」在Threads上瘋傳，張東雨還搭配筷子手勢，模仿得相當好。他在訪問當中多次穿插中文，包括「我喜歡運動」、「對不起」等等，發音都相當標準。

其實他在明天的演出上會表演中文歌，他練習理想混蛋的《不是因為天氣晴朗才愛你》長達3個禮拜，翻譯老師也就是中文老師給他10分滿分中的9分。接下來他將推出solo作品，張東雨強調會為粉絲帶來強烈風格的表演，請大家敬請期待。

張東雨動作超多，攝影大哥拍好拍滿。（記者王文麟攝）

他也特別感謝聖圭，笑說「作為隊長、公司代表的聖圭，給了我支持以及鼓勵，說像是歌曲收錄上、專輯製作上的問題都可以放心跟公司說，讓我準備上非常輕鬆。」張東雨還搞笑說：「謝謝聖圭大哥！」

今年是INFINITE的15周年，張東雨直言真的很不簡單，非常感謝粉絲的支持和陪伴，「接下來也要發行新專輯，已經發行了先行曲，粉絲反應很熱烈，現在有個成功的氣勢在很開心，希望大家多多支持，生存下來，迎向各種挑戰。」

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