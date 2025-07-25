晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

夏語心遭嫌「太LOW」節目急喊卡？ 閨密吐露她近況

夏語心、邵大倫節目喊卡。（翻攝自臉書）夏語心、邵大倫節目喊卡。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕邵大倫、夏語心主持公視臺語台《歡喜來party》，去年1月開錄，卻傳出公視嫌「主持人low」，只錄了6集就喊卡，節目至今也沒有開播，雙方更鬧上法院。對此，公視臺語台昨發出聲明強調，是因為製作品質未達標才決定解約，而夏語心的好友康茵茵今出席舞台劇《西門町一番地》彩排，為朋友心疼發聲。

她提到自己看到新聞後很難過，「她一個人在這條路上走，很努力，八點檔也演出很好，若要因此被講『主持人太low』，我很難過也傷心。」她透露夏語心是個報喜不報憂的人，姐妹倆也不會在此時給予過多關心，但她問夏語心要不要來看她演出的舞台劇？夏語心一口答應，一旁劇團團長謝念祖立刻發下宏願說：「我今晚就要來邀請夏語心之後參與演出！」

康茵茵。（記者胡舜翔攝）康茵茵。（記者胡舜翔攝）

康茵茵也提到演藝圈都會有許多突發新聞，作為藝人，心臟要很大顆，「畢竟若要一起罵，是沒有意義的，給予過多安慰，對方可能覺得沒有面子。」

《西門町一番地》彩排，吳怡霈（左2）、康茵茵（右2）。（記者胡舜翔攝）《西門町一番地》彩排，吳怡霈（左2）、康茵茵（右2）。（記者胡舜翔攝）

此外，康茵茵為團長謝念祖親自認證的「全民大劇團第一女主角」，此次挑戰台語演出，坦言壓力極大：「真的好難！」她為此花費大量時間苦練，力求每一個發音都如同熟練者般，為此還去請教夏語心，可見交情不一般。《西門町一番地》除了這週末演出，10月10日至10月12日、10月17日至10月19日也在西門紅樓二樓劇場演出，購票請洽OPENTIX兩廳院售票系統。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中