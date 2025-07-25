夏語心遭嫌「太LOW」節目急喊卡？ 閨密吐露她近況

夏語心、邵大倫節目喊卡。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕邵大倫、夏語心主持公視臺語台《歡喜來party》，去年1月開錄，卻傳出公視嫌「主持人low」，只錄了6集就喊卡，節目至今也沒有開播，雙方更鬧上法院。對此，公視臺語台昨發出聲明強調，是因為製作品質未達標才決定解約，而夏語心的好友康茵茵今出席舞台劇《西門町一番地》彩排，為朋友心疼發聲。

她提到自己看到新聞後很難過，「她一個人在這條路上走，很努力，八點檔也演出很好，若要因此被講『主持人太low』，我很難過也傷心。」她透露夏語心是個報喜不報憂的人，姐妹倆也不會在此時給予過多關心，但她問夏語心要不要來看她演出的舞台劇？夏語心一口答應，一旁劇團團長謝念祖立刻發下宏願說：「我今晚就要來邀請夏語心之後參與演出！」

請繼續往下閱讀...

康茵茵。（記者胡舜翔攝）

康茵茵也提到演藝圈都會有許多突發新聞，作為藝人，心臟要很大顆，「畢竟若要一起罵，是沒有意義的，給予過多安慰，對方可能覺得沒有面子。」

《西門町一番地》彩排，吳怡霈（左2）、康茵茵（右2）。（記者胡舜翔攝）

此外，康茵茵為團長謝念祖親自認證的「全民大劇團第一女主角」，此次挑戰台語演出，坦言壓力極大：「真的好難！」她為此花費大量時間苦練，力求每一個發音都如同熟練者般，為此還去請教夏語心，可見交情不一般。《西門町一番地》除了這週末演出，10月10日至10月12日、10月17日至10月19日也在西門紅樓二樓劇場演出，購票請洽OPENTIX兩廳院售票系統。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法