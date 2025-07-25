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娛樂 最新消息

李興文結婚32年發愛妻宣言！3點告誡「男人最重要的責任」被讚爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕李興文出道多年形象硬漢，罕見分享對老婆陳姝卉長達32年的深情相守，2人從17歲就開始交往，如今攜手超過一甲子，財務全交由老婆管理，完全沒在怕，他近日因看不下朋友對另一半的冷漠態度而感慨，「你對她好，她情緒就穩，孩子也乖，這才叫家和萬事興。」以3點告誡「男人最該做的事」獲得網友們激讚。

李興文（右）與老婆結婚32年。（翻攝自臉書）李興文（右）與老婆結婚32年。（翻攝自臉書）

李興文直言，自己和老婆感情穩定的祕訣，就在於「男人最該做的三件事」，囊括別對老婆的情緒斤斤計較、不要拿她的缺點當笑話講，以及，千萬別讓感情變得跟任務一樣冷冰冰。李興文語重心長提醒其他男性「別以為賺錢就是一切，真正能讓日子穩定過下去的，是你怎麼對待那個陪你一起生活的人！」

「其實家庭也不是靠誰多厲害，而是兩個人有沒有一起進步。」李興文表示在家照顧孩子，那是無價的付出，不代表她沒本事，而你在外拚命工作，也不是理所當然她就得感恩戴德，他強調2人互相體諒、互相扛才是真正的過日子。這番「教科書級老公發言」一出，引爆網友狂讚「這男人真的值得嫁！」、「這才是真正的大男人，會護家、也會疼老婆！」意外成為最接地氣的婚姻導師。

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