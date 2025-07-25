不只潤娥！IVE張員瑛在機場「被臭到表情管理失敗」畫面網瘋傳

張員瑛憑藉精緻臉蛋及超強表情管理能力被譽為「天生偶像」。（翻攝自IG、微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國大勢女團IVE成員張員瑛，憑藉洋娃娃般的精緻臉蛋及無懈可擊的身材，收穫大批粉絲喜愛，還因超強的表情管理能力被封為「天生偶像」，沒想到日前現身機場，疑似因未聞到現場難聞的氣味，讓她露出尷尬表情，甚至默默用手摀住鼻子，畫面掀起網友瘋傳。

張員瑛日前現身機場前往巴黎參加音樂節，現場吸引大批媒體及粉絲，只見被人群包圍的她，邊走邊微笑向大家打招呼，沒多久後她突然皺起眉頭，接著更用手摀住鼻子，疑似是現場飄出異味讓她難以招架，就連表情管理也失守，不過她仍迅速恢復狀態，繼續露出微笑。

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張員瑛疑似聞到難聞氣味摀住鼻子。（翻攝自微博）

事後，張員瑛透過粉絲付費平台寫下，「我真的很愛乾淨，我喜歡洗澡」，更強調洗澡對她來說是最重要的事，一番言論被認為是在回應機場臭味風波，讓不少粉絲笑翻。

潤娥曾被臭到露出厭惡表情。（翻攝自X）

事實上，偶像們每每現身機場都會被人潮包圍，先前韓國女團「少女時代」成員潤娥，也在機場因為被現場難聞氣味衝擊，讓出道17年來總是保持完美表情的她瞬間破功，甚至露出厭惡表情，意外展現真性情的一面。

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