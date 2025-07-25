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男星出席活動互動粉絲 飛來禮物險砸頭！錯愕表情全被拍

任嘉倫出席活動。（翻攝自微博）任嘉倫出席活動。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕中國小生任嘉倫昨（24日）現身上海，出席品牌活動，和粉絲打招呼時，險遭裝著禮物的紙袋擊中，他當場露出錯愕的表情，似乎有些不高興，工作室事後發文呼籲粉絲，不要向工作區域投擲任何物品。

任嘉倫身穿黑色深V西裝，搭配珍珠項鍊，整個人貴氣十足，一頭金髮更是搶眼，粉絲將現場擠得水洩不通。他在活動途中走向粉絲互動，有粉絲欲將一袋禮物交給他，但卻直接用丟的，所幸當時有位女工作人員機警發現，快速將任嘉倫保護住，才沒有被紙袋擊中，之後他在工作人員護送下離場。

任嘉倫出席活動，走向人群互動，險遭裝有禮物的紙袋砸中。（翻攝自微博）任嘉倫出席活動，走向人群互動，險遭裝有禮物的紙袋砸中。（翻攝自微博）

任嘉倫出席活動，走向人群互動，險遭裝有禮物的紙袋砸中。（翻攝自微博）任嘉倫出席活動，走向人群互動，險遭裝有禮物的紙袋砸中。（翻攝自微博）

任嘉倫險遭裝有禮物的紙袋砸中，當場露出錯愕表情。（翻攝自微博）任嘉倫險遭裝有禮物的紙袋砸中，當場露出錯愕表情。（翻攝自微博）

任嘉倫的工作室發聲明回應，「我們知道，每一次『拋物線』的背後，都是你們急於表達愛的瞬間。但為了所有人的安全與活動秩序，請不要向舞台或工作區域投擲任何物品」，強調任嘉倫很珍惜大家的心意，但不會接受任何實體禮物，希望粉絲追星要理智，用熱烈的掌聲與歡呼、線上溫暖的留言、評論與創作支持，「讓愛意化作安全的力量與真誠的共鳴，這才是最珍貴的禮物。萬分感謝大家的理解與配合，期待在更安全、更美好的氛圍中，與你們下次相見」。

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