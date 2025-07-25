Energy力撇不合！挺過風風雨雨發聲 坤達3秒落淚哭了

〔記者陽昕翰、實習記者黃珮涵／台北報導〕Energy才奪下金曲獎年度歌曲，前陣子又爆出不合傳聞，唱片公司也回應是空穴來風的消息。他們藉由新歌《多個朋友》歌頌友情，由蕭秉治與葛大為聯手打造，Toro深有感觸地說：「歌詞裡唱到『我不是念舊，不代表沒往前走』，其實貫穿了我們復出後這一、兩年的狀態。」提到不只是把舊東西帶給歌迷，「還要往前帶來新的作品與演唱會！」

Energy推出催淚的抒情新歌。（相信音樂提供）

《多個朋友》MV由黃中平導演執導，其實Energy22年前就與導演合作過夯曲《某年某月某一天》，大家也都記得當年的拍攝點滴，這次再合作，就像回到了過往的青春歲月。拍攝期間，展現他們之間的兄弟情，阿弟分享MV故事，「當身邊最重要的人突然離開，那段寂寞獨處的過程很難熬；但後來朋友回來了，就像我們一樣，MV的情緒也更加陽光明朗。」

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Energy拍攝時遇到大雨，笑稱真的跟雨水很有緣，提到拍MV、簽唱會都遇水，所幸開拍不久雨就停了，雨過天晴後他們不忘自嘲：「不愧是遇過風風雨雨的男團。」

Energy感受解散的寂寞後再度拾起彼此的回憶。（相信音樂提供）

這支MV也呈現Energy最真實的一面，每位團員都搭配了屬於自己的故事。牛奶穿白襯衫展現結實體態，健身畫面讓粉絲大喊「霸總降臨」；阿弟重拾木吉他，彈唱寫給兒子的作品《星期天的晚安》；書偉與大型犬同框，狗狗乖巧依靠讓他笑稱自己「帶給狗狗安全感」；Toro拿起筆記本創作、寫下屬於大家的故事；而坤達更展現「三秒落淚」絕技，甚至能精準控制哪一隻眼流淚。

除了推出新專輯，Energy「ALL IN全面進擊」演唱會將於9月6、7日在高雄巨蛋舉行，門票於拓元售票系統熱賣中。

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