台灣在我的人生清單！英國新星亨利莫迪「願望達成」：粉絲都太可愛了

亨利莫迪首度來台，今天晚上將在新莊開唱。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕21歲的英國創作暖男亨利莫迪（Henry Moodie）首次來台，將在今天（25日）晚間在新莊Zepp New Taipei舉行演唱會，他上午接受媒體聯訪，透露台灣一直列在他的「人生必去清單」當中，如今如願以償，他大讚食物好吃、人很善良，希望今晚能成為美好的回憶。

曾創下全球8億串流的新生代歌手亨利莫迪，以暈船神曲《drunk text》走紅全球，上午接受媒體聯訪，聽聞門票秒殺，感到十分感激；昨天他抵達桃園機場時，看到不少粉絲為他接機，讓亨利莫迪十分感動，直呼「很不真實」，「他們花了很多時間、以及精力來為我接機，他們真的是太可愛了，感覺太瘋狂了。」

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亨利莫迪昨來台受到歡迎，他直言十分感動，大讚台粉太可愛。（記者胡舜翔攝）

被問到吃了什麼台灣美食？亨利莫迪表示，之前就曾經在倫敦有品嘗過台灣甜點，他知道在台灣會更好吃，所以他真的很想去吃吃看在地台灣味，更反問現場記者：「如果你們有推薦的，拜託讓我知道，我什麼都願意試試看。」

談到創作，自認敏感體質又是泰勒絲（Taylor Swift）鐵粉的亨利莫迪，除了視偶像泰勒絲的音樂為靈感外，也因為媽媽是諮商師，在媽媽的幫助下與日常生活的種種啟發，總能觸動更多的創作來源。他形容自己的3個主題標籤是：「憂傷男孩」、「容易感傷」以及「歌手」。

亨利莫迪在訪問中不吝於表達對泰勒絲的愛。（記者胡舜翔攝）

如果要推薦自己的歌曲給不認識他的新歌迷，他選擇了亨利式招牌的憂傷情歌《drunk text》、個人最喜愛的《right person, wrong time》以及風格較為活潑的《comedown》與《good old days》。

音樂上雖然讓聽者有憂傷共鳴，不過他也化身療癒小老師，給予歌迷克服焦慮的建議，可以藉由列出感謝的5件事情，將情緒轉為正面思考，加上運動、散步與抱持感恩的心，這也是亨利一直以來希望歌迷能藉由他的音樂得到溫暖慰藉。還沒測試過自己MBTI的亨利第一次聽說，對此充滿好奇，希望有時間能測試。

暈船神曲的主唱者當下也分享感情種種，他的作品像是《drunk text》、《indigo》等都是關於身陷情網的情境。亨利自白：「我總是愛上不該愛的人，喜歡的人不喜歡我，喜歡我的我不喜歡，談感情對我來說總是很難。」他提到如何從心碎平復也有自己的方式，「或許可以聽聽《drunk text》！」建議大家多聽音樂讓情緒有出口，雖然當下會難過，但時間可以治癒一切。

亨利莫迪稱曼谷場讓他印象深刻，希望在台北也能留下美好回憶。（記者胡舜翔攝）

亨利對於亞洲爆紅與歌迷總是滿懷感恩的心，也記得台灣是他剛開始發跡就首度拿下白金唱片的市場。問起有沒有認識的華語歌手，甚至表示知道韋禮安。他也盛讚粉絲送他的畫有些根本就是畢卡索和梵谷等級的藝術品，而聚集3000人的曼谷演唱會是他目前迄今最感動時刻，也期待自己首次台北的演唱能帶來更多深刻的回憶。

最後，亨利形容自己今年下半年即將發行的新專輯是一個走告白真摯路線的作品，會觸及過去沒有討論的事情與害怕坦然的面向等等，希望歌迷拭目以待。

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