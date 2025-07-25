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吉高由里子身旁有了「他」 官方IG洩密

吉高由里子（左）與「ONE OK ROCK」吉他手Toru拍下合照。（翻攝自IG）吉高由里子（左）與「ONE OK ROCK」吉他手Toru拍下合照。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星吉高由里子因電視劇《最愛》再創演藝事業高峰，她曾被雜誌拍到與圈外高富帥男友似乎有意結婚，沒想到卻在最後曝光，兩人分手原因是男方的控制慾實在太強。今（25）吉高由里子在官方IG發布一張照片，她和知名搖滾樂隊「ONE OK ROCK」吉他手Toru拍下合照，並秘密透露兩人有一段深度對話。

37歲的吉高由里子在她的新書《しらふ》（暫譯：清醒）官方IG上發布自己和Toru合照，引起無數人高喊：「好可愛啊」、「太棒了」、「多分享一些其他照片吧」。

吉高由里子慶祝出道20週年，寫書紀念。（翻攝自IG）吉高由里子慶祝出道20週年，寫書紀念。（翻攝自IG）

《しらふ》這本書是紀念吉高由里子出道20週年的作品，兩人合照透露了書中也有兩人深度對話紀錄，該書已於本月22日發行，根據已經看過這本書的讀者透露：「兩人的對話太精彩了」、「世界上的事情真是奇妙啊」，至於內容是什麼？吉高由里子賣關子說：看了書就知道。

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