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《偷偷藏不住》陳哲遠戴假髮被抓包 主持人尷尬幫掩飾

中國男星陳哲遠上節目被發現戴假髮。（翻攝自微博）中國男星陳哲遠上節目被發現戴假髮。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星陳哲遠飾演青春愛情劇《偷偷藏不住》中的主角「段嘉許」走紅，近日他登上綜藝節目玩遊戲，在懲罰環節慘被潑水，沒想到水一潑下去，陳哲遠頭上戴的假髮片突然掉了，瞬間讓在場人都陷入尷尬，此時主持人急忙大喊「停！停！誰都不許拍！」，節目效果十足。

陳哲原在節目的懲罰環節被潑水，頭上戴的假髮片意外脫落。（翻攝自微博）陳哲原在節目的懲罰環節被潑水，頭上戴的假髮片意外脫落。（翻攝自微博）

陳哲原近日登上節目《奔跑吧》，一登場就被眼尖來賓發現戴假髮，他笑回「很自然是吧」，同時也解釋，他近期為了新劇的造型剃成平頭，是為了錄影則才特地戴上假髮，節目中他也面臨潑水處罰，在潑水前陳哲遠被提醒假髮有點鬆開，他不以為意堅持戴著假髮，還笑稱「不用摘！就看它質量（品質）過不過得了關」。

怎料假髮在潑水當下就瞬間脫落、飛進一旁泳池中，全場頓時安靜了幾秒，主持群急忙衝上前幫忙掩飾，還有人對著攝影組大喊「停！停！誰都不許拍！誰敢錄！都關機！」原本的意外馬上變節目效果，成功笑翻全場。

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