遭前經紀人盜領400萬 吳怡霈紅眼眶心碎：她在我身邊10年

吳怡霈今出席舞台劇《西門町一番地》彩排。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳怡霈、康茵茵今出席舞台劇《西門町一番地》彩排，吳怡霈在劇中有句台詞，「就是缺錢才來演舞台劇」，正好呼應她最近的真實處境。她在5月發現自己被前經紀人詐騙，損失達400萬。對方甚至冒用她的名義詐騙他人，進行演唱會門票買賣。吳怡霈受訪時紅了眼眶，表示目前已聯絡不上對方，相關事宜已交由律師處理，「已經走法律程序了」。

吳怡霈今出席舞台劇《西門町一番地》彩排。（記者胡舜翔攝）

她連去年演出的3齣舞台劇都還沒拿到演出費，自嘲是在「義演」，還當場轉頭向劇團總監謝念祖開玩笑說：「今晚演完直接給我現金，像以前的紅包場一樣！」

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吳怡霈和這名前經紀人認識已有10年，感情如同姊妹，對方甚至擁有她家的門禁卡。沒想到對方多年來竟暗地挪用資金。談及一開始發現遭盜領的始末，她表示，是今年會計對帳時發現許多款項被延遲，深入查帳後才發現，廠商早已付款，但款項竟被轉入一個早已停用的帳戶，而這正是前經紀人動手腳的地方。

不只盜用資金，前經紀人還以吳怡霈名義進行演唱會票券代購詐騙。對此，吳怡霈幽幽地說：「我發聲明之後，大家知道我是最大受災戶，就沒人來問我，可能也不想再苦苦相逼。」

吳怡霈今出席舞台劇《西門町一番地》彩排。（記者胡舜翔攝）

儘管事發後她並未對前經紀人感到憤怒，更多的是心碎，「她在我身邊十年，信任這一題真的很難解。」不過她的家人和老公都非常憤怒，爸爸甚至痛斥她，「怎麼能這麼不小心」，讓她感到更加難受。幸好朋友們給她不少心靈支持，安慰她，「遲早要還的，無論這輩子還、下輩子還，老天爺不會辜負我們」，讓她慢慢釋懷。

經歷風波後，她仍保有幽默感，自嘲道：「人生近看是悲劇，遠看是喜劇。之後若還有演出，導演一定會在我傷口灑鹽，把這話題搬上舞台娛樂大家。」一旁的康茵茵也打趣說，吳怡霈像大海一樣給人安全感，吳怡霈立刻接話自虧：「我的錢也像是扔進大海。」《西門町一番地》將於7/25至7/27在西門紅樓進行演出，十月份場次也即將在10/10至10/12 、10/17至10/19 在西門紅樓演出。

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