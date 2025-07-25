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TikTok賓賓哥病倒停播！今宣布回來了

賓賓哥用鏡頭記錄無數需要幫助的個案，最高觀看影片探訪基隆個案，釐清阿公和子女間支付孝親費的癥結點，突破500萬點閱。（賓賓哥提供）賓賓哥用鏡頭記錄無數需要幫助的個案，最高觀看影片探訪基隆個案，釐清阿公和子女間支付孝親費的癥結點，突破500萬點閱。（賓賓哥提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕TikTok人氣創作者「賓賓哥」江建樺，擁有72萬粉絲，被網友封為「公益網紅」。多年來他持續奔走台灣各地，以鏡頭紀錄弱勢族群的故事，為最需要被看見的人發聲。他最具代表性的影片之一，是深入探訪基隆一位阿公的個案，抽絲剝繭釐清其與子女間的孝親費誤解，突破500萬點閱數，感動無數人，也證明真誠與善意能打動人心、傳遞希望。

然而，長期投入公益現場、日睡不到4小時的高壓狀態，讓他的健康亮起紅燈。日前他無預警宣布直播暫停，讓粉絲又驚又憂，短短幾天便湧入逾6000則關心留言、3.3萬人按讚集氣。面對這波真摯支持，賓賓哥決定於今（25日）正式重啟直播，用行動回應大家的期待。

TikTok暖男賓賓哥終於回來了，宣布重啟直播。（賓賓哥提供）TikTok暖男賓賓哥終於回來了，宣布重啟直播。（賓賓哥提供）

「施比受更有福。」這句話是賓賓哥多年來不變的信念。他幫助過無數貧困家庭、身障朋友與邊緣個案，也在過程中不斷看見人性的柔軟與需要。他坦言，這條路並不總是一帆風順，有時熱心助人卻反被質疑為詐騙，但他從不因此動搖，「只要知道自己做的是對的事，就會一直走下去。」

賓賓哥強調，他的出發點從來不是流量，而是「如果今天這件事發生在我家人身上，我會怎麼做？」這份初心，也讓他在TikTok上累積廣大粉絲支持，甚至有不少小朋友留言：「我長大也想像賓賓哥一樣幫助別人。」讓他相當感動，也更加堅信這些影片播下的是「善的種子」，總有一天會在下一代開花。

「施比受更有福。」賓賓哥始終相信這個信念，這些年來，他幫助過無數的弱勢族群。（賓賓哥提供）「施比受更有福。」賓賓哥始終相信這個信念，這些年來，他幫助過無數的弱勢族群。（賓賓哥提供）

「直播只是形式，但傳遞善意的心意，不會停。」賓賓哥說，這次短暫休息是為了走得更遠，他也透露，未來將與更多志同道合的夥伴攜手同行，繼續成為這個社會的一道光。

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