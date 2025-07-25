AKB48 Team TP漫博熱舞 當一日店長與粉絲近距離互動

AKB48 Team TP的6名團員參加第24屆漫畫博覽會，與粉絲近距離互動，展現親和力。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕日本知名偶像女團AKB48的海外姊妹團－AKB48 Team TP，其中TP代表台北，因此團員主要由選拔自居住在台灣的少女，曾由音樂製作人陳子鴻擔任顧問，至今已迎來第5期生，6名團員今（25日）也出征第24屆漫畫博覽會，帶來青春洋溢的Live熱舞與簽名活動，也參與相關攤位一日店長，與粉絲近距離互動。

AKB48 Team TP的6名團員出征漫畫博覽會，大秀青春舞技。（記者吳柏軒攝）

該偶像女團今由劉曉晴、蔡亞恩、林易沄、林于馨、張少瞳、陳穎臻共6人出征，登上漫博會舞台，鐵粉群早早買好簽名資格票券並卡位入場，6人一現身立刻引發台下尖叫聲，並直接開跳青春舞曲，與台下熱情互動，即便室外因颱風外圍環流的風雨陣陣，室內仍可感受到夏日最熱血的偶像應援。

請繼續往下閱讀...

AKB48 Team TP的6名團員出征漫畫博覽會，大秀青春舞技。（記者吳柏軒攝）

AKB48 Team TP也參與橘子集團Gamania旗下的電子商務服務公司「購物橘子」活動，每個成員每日將擔任1小時的「一日店長」，與粉絲近距離互動，並限量推出「AKB48 Team TP sweety 賞」，每賞300元抽取成員互動簽名、一日店長拍立得等。

AKB48 Team TP的6名團員參加第24屆漫畫博覽會，與粉絲近距離互動，展現親和力。（記者吳柏軒攝）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法