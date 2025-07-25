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劉雨柔產後10天狂瘦10公斤 網友全跪：身材狀態超好

劉雨柔（右）與職籃球星胡凱翔於近日登記結婚。（翻攝自IG）劉雨柔（右）與職籃球星胡凱翔於近日登記結婚。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星劉雨柔與職籃球星胡凱翔於近期宣布完成結婚登記，並在16日迎來愛女「小花生」，產後才剛過10天，劉雨柔今（25）在社群分享身材恢復狀況，透露體重已經掉了10公斤，令網友驚豔。

劉雨柔產後10天狂瘦10公斤。（翻攝自IG）劉雨柔產後10天狂瘦10公斤。（翻攝自IG）

劉雨柔在IG上傳一段影片，可見她身穿藍色籃球背心，露出一雙筆直美腿，隨興將頭髮紮成公主頭，並對鏡頭露出燦笑，看起來氣色不錯。她在文中寫下，「產後第十天，不見將近快10公斤，重量都是哪來的（狀態還行吧）。」同時透露，「聽說擠母乳會幫助媽媽縮小一號」，但她也強調「都是聽說」，表示身邊朋友都稱她是「適合懷孕的體質」，對此她也哭笑不得回應「真是謝嘍」。

影片曝光後，劉雨柔身材快速恢復令不少網友驚呼，「好厲害，我也想10天不見10公斤」、「身材恢復好快」、「產後泌乳成功真的會瘦超快！」、「狀態整個超好欸，好好做月子休息喔」。

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