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古裝女神看「屍體變化圖鑑」做功課 首拍驗屍戲嚇到惡夢纏身

李蘭迪（右）、敖瑞鵬在《朝雪錄》辦案談情。（愛奇藝國際站提供）李蘭迪（右）、敖瑞鵬在《朝雪錄》辦案談情。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕李蘭迪、敖瑞鵬主演古裝探案劇《朝雪錄》，劇情融合中式恐怖美學，李蘭迪雖然事前做足心理準備，甚至看了法醫紀錄片、屍體變化圖鑑，但第一場驗屍戲仍讓她回家做了惡夢，後勁很強。相較之下，敖瑞鵬自稱膽子大，對劇中以泥塑還原屍體一事樂在其中，還笑說：「我在現場玩捏泥玩得挺開心」。

李蘭迪（右）、敖瑞鵬在《朝雪錄》辦案談情。（愛奇藝國際站提供）李蘭迪（右）、敖瑞鵬在《朝雪錄》辦案談情。（愛奇藝國際站提供）

談到合作前後的印象，李蘭迪認為敖瑞鵬跟網路上看到的一模一樣，敖瑞鵬則表示，開拍前他聽說李蘭迪性格內向也不愛說話，結果在拍戲現場完全變了一個人，簡直超E，李蘭迪也承認自己之前確實不多話，大家都喊她是「木雞」，因為看起來呆若木雞，但加入《朝雪錄》劇組後改變很多。

李蘭迪在《朝雪錄》飾演冷靜沉著的仵作「秦莞」。（愛奇藝國際站提供）李蘭迪在《朝雪錄》飾演冷靜沉著的仵作「秦莞」。（愛奇藝國際站提供）

《朝雪錄》在敘事結構上採用單元探案與復仇主線並行架構，劇情環環相扣卻不失懸念，「百草園嗜心案」與「無頭新娘案」皆有驚人反轉與現實隱喻，「枯井沉屍案」更揭露長年遭忽視的女性失蹤問題，劇中13具少女白骨震撼人心，令人感到沉痛與哀傷。

敖瑞鵬在《朝雪錄》飾演正直敏銳的朔西軍少帥「燕遲」。（愛奇藝國際站提供）敖瑞鵬在《朝雪錄》飾演正直敏銳的朔西軍少帥「燕遲」。（愛奇藝國際站提供）

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