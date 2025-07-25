台大教授偏藍轉綠挺罷免 財經網美高呼：被輾壓

台大物理系教授石明豐社群發文承認，自己從中間偏藍轉綠，更投入大罷免守護台灣。（翻攝自台大官網）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台大教授石明豐昨（24）在社群平台發文表示，「跟風一下百工百業挺罷免」，更自承原本是偏藍選民，歷經反送中事件後開始思考，之後高中同學在中國沒有犯罪卻遭判刑，更讓他受到衝擊逐漸重視「台灣事」。財經網美胡采蘋看見他的經歷後，轉發貼文，更直呼：有被輾壓的感覺。

財經網美胡采蘋見到石明豐學經歷大呼感覺被輾壓。（翻攝自臉書）

胡采蘋發文說：「昨天有人說百工百業是階級歧視，我是到剛剛看到這篇才有被輾壓的感覺（哭笑不得表情符號），高二上交大，普林斯頓全額獎學金，台大物理系教授」。接著她曬出轉發台大教授石明豐的貼文，調侃：「我感覺有被歧視到了哈哈哈」。

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石明豐在自己的發文內介紹，他是留美電機博士、台大物理教授，「政治的光譜在2018年以前是中間偏藍但不太發表想法，但2019年之後因香港的送中事件，開始思考台灣的未來、自己子孫的未來，逐漸靠向民進黨的主張」。另一件讓石明豐受到衝擊的事件是2021年，他的小學兼國中兼高中同學，「在中國沒有犯罪卻被判刑4年，更覺得凡是主張往中國靠的都會是台灣人民和未來子孫的罪人」，因此他決定為愛而罷。

石明謹（前）與堂哥石明豐的合照。（翻攝自石明謹臉書）

貼文曝光後，資深球評石明瑾留言：「強者我老哥，我們是從小一起長大的堂兄弟，我象棋跟足球都贏他，但圍棋跟桌球他比較強。」更翻出兩人45年前的老照片佐證。

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