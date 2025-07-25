阿Ken砸百萬創業睡不好 認「想找闆娘」條件曝：最好有資金

阿緯（右）、阿Ken今擔任一日店長。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人阿Ken砸百萬自創甜甜圈品牌打入甜點市場，開業至今都擠滿人潮，最近品牌在DreamPlaza有為期三天的快閃店，今（25）日活動首日他與好友阿緯擔任一日店長，開店以來都親力親為的阿Ken坦言，這4、5個月來都壓力大到睡不好，創業多年的阿緯則秒提出解方：「找一個人睡就好了，你是不是都一個人睡久了？」阿Ken隨即擺出欲哭無淚的臉，喊著要阿緯幫忙介紹對象。

阿Ken的甜甜圈開業以來就擁有高人氣，這次在信義區有快閃店限量100份，提到原訂下午2點開放登記的甜甜圈，在中午不到一個小時內就已經被提早排隊的人潮搶購完畢，阿Ken苦笑直呼自己昨天晚上分麵團到11、12點，坦言有收到許多消費者希望能提高產量，但目前已經是最高極限，也說有收到不少商場邀約，不過自己目前沒有展店計畫，也還沒算目前收入細項，想要先把品牌的品質顧好。

請繼續往下閱讀...

阿緯（左）、阿Ken今擔任一日店長。（記者陳奕全攝）

阿緯大讚阿Ken總是親力親為，是很棒的老闆，還笑說身邊的藝人朋友做餐飲成績都不太理想，很開心看到阿Ken品牌如此成功。如今阿Ken在副業及演藝事業兩頭跑，坦言自開店以來都壓力大、睡不好，也說現在員工不好找，阿緯則猛勸他找個伴，「要先有個漂亮老闆娘！」阿Ken則嘆自己現在沒時間，反要阿緯介紹對象，還開出條件希望是「漂亮、有資金」的，阿緯則直呼：「那是就是我老婆了吧！只有我太太是這樣的角色。」隨即笑說自己會努力物色。

阿Ken不忘感謝身邊的藝人好友互相幫忙，日前他才與陳冠希咖啡廳聯名合作，今天受訪更不忘秀腳下的鞋子，開心表示是陳冠希送他的，而周杰倫也為了阿Ken在社群連發9條限時動態，「他（周杰倫）這輩子沒連續9個限動都發同一個人，他現在要我怎樣我都可以啦。」至於阿緯近期還有沒有與棒棒堂成員聯絡？阿緯表示一直都有，不過關於合體規劃都還是未知數，提到有新進度會和大家分享。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法