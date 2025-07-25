《嗨！營業中》最終回重返柴城 吳映潔見「神秘嘉賓」眼眶秒紅

《嗨！營業中》第五季最終章，回到冰店「柴城那裡」左起姚元浩、郭泓志、白安、吳映潔、莎莎、張立東。（好看娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由好看娛樂出品的人氣實境節目《嗨！營業中》第五季收視長紅，本週播出第17集「加碼特別篇下」，正式迎來本季最終章，讓粉絲萬般不捨，紛紛留言：「希望可以很多季很多季」、「期待下一季的到來」。

本集夥伴們驚喜回到屏東，造訪第一季打造的冰店「柴城那裡」，莎莎一開始還一頭霧水：「我們來這邊幹嘛？」吳映潔則率先反應過來，興奮直呼：「是我們以前的店，是我們的柴城耶！」

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吳映潔、阿本相見歡。（好看娛樂提供）

除了店面回歸，熟面孔也驚喜現身。好友阿本再度登場，吳映潔一看到他真情流露：「我看到你會想哭耶！」阿本也給了她一個大大的擁抱，動容回憶：「當年來《營業中》當客人，也是我重返幕前的第一個通告，意義很不同！」更特別穿上三年前的節目服裝，象徵重返時光，讓姚元浩感嘆：「人生真的很奧妙，以為這間店已經消失了，原來你還在這裡，而且它長得好好的。」

《嗨！營業中》收視再衝高，張立東接不到電話真相曝光。（好看娛樂提供）

臨時工張立東也現身幫忙，但開啟訂位熱線時卻一通未接，讓他自嘲：「我一走之後人氣掉了嗎？」姚元浩則秒回：「他們是不是知道有張立東在，就不想來。」一來一往笑翻眾人。原來是熱線太過踴躍導致當機，製作單位緊急加開訂位專線才解決危機。

之後成功開店，甚至有客人透露，「打了800多通電話才訂到位」，再度證明節目人氣不減反升。莎莎也笑著鬆了一口氣：「對嘛！我想我們人氣怎麼可能下滑成這樣。」

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