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蔡依林全專輯上線 前3名人氣歌曲曝光 公開夢幻女團成員

蔡依林新專輯正式上線。（凌時差提供）蔡依林新專輯正式上線。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林2025年全新專輯《Pleasure》今天下午3點在全球數位平台正式發行，專輯共收錄11首作品，以「愉悅」為命題，探索生命歷程中關於慾望與身為女性的意識覺醒。而在搶聽會中，由現場觀眾票選出的前三名人氣歌曲分別為《Fish Love》、《Seven》與《Pillow》，風格橫跨Alternative Pop、Disco Groove至R&B，展現音樂上的嶄新突破，獲得樂迷一致好評。

《Pleasure》在預購首週就創下亮眼成績，Jolin提到，在專輯搶聽會後接收到聽眾對作品的期待與回饋，讓她倍感成就。她分享《Pleasure》的創作是一段蛻變之旅；而專輯視覺則以「命運之輪」為靈感，象徵她重新掌握人生主導權，這是一段走出過去、邁向新生的歷程，穿越喜怒哀樂，也是一場內在的成長。

蔡依林藉由創作探索生命歷程中關於慾望與身為女性的意識覺醒。（凌時差提供）蔡依林藉由創作探索生命歷程中關於慾望與身為女性的意識覺醒。（凌時差提供）

整張專輯為全舞曲設計，風格多元，與多位國際級創作者合作，展現更豐富的聲音層次；並邀請青峰、陳綺貞等音樂人參與填詞，為歌曲注入細膩情感。也在這次嘗試更多敘事與戲劇感的編排，例如《Hush Little Baby》與《The Divine Comedy: Purgatorio》為整體作品增添了故事氛圍與層次。

其中《Inside Out》是一首輕鬆開心、充滿女團風格的舞曲。Jolin笑說，私下很愛聽女團歌，這首就是獻給腦中的「吵鬧室友」，也就是她幻想中的女團成員。製作時團隊還特別確認：「妳真的要做這麼韓國女團風格的歌嗎？」Jolin大方回應：「就是想實現自己的女團夢！」日前她也驚喜與韓國人氣女團LE SSERAFIM合體跳《DIY》，畫面曝光掀起討論，讓她直呼夢想成真。

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