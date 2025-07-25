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曾超譯媽祖內心狀態 男星大罷免倒數1天表態

YouTuber佑仁曾模擬白沙屯媽祖進香的轎內表情。（翻攝自IG）YouTuber佑仁曾模擬白沙屯媽祖進香的轎內表情。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕首波大罷免投開票明（26）日登場，網路發起「百工百業挺罷免」活動也愈發火熱，曾超譯「粉紅超跑」內心狀態、模仿「國師」唐綺陽走紅的百變男星佑仁（原名又仁）也在最後關鍵時刻表態：我希望我所愛ê台灣，永遠攏遮爾súi、自由、民主（我希望我所愛的台灣，永遠都這麼漂亮、自由、民主）。

佑仁大罷免前夕公開表態守護台灣。（翻攝自IG）佑仁大罷免前夕公開表態守護台灣。（翻攝自IG）

佑仁在社群平台發文，表示自己曾扮演過許多分身，無論觀眾從哪個角度認識他，他現在只想說：「我是台灣人。我是劇場人、演員、主持人、YouTuber，還有個歌手分身叫優美Yumi。」佑仁更坦承自己是一位早就出櫃的已婚男同志藝人，寫過一本書叫《我娘》，他認為自己很幸運生在台灣這美麗自由民主的國家，他希望能繼續自由書寫、自由創作演出。

佑仁在白沙屯媽祖期間，以「想像媽祖在轎裡的神情」，收到廣大回響。（翻攝自IG）佑仁在白沙屯媽祖期間，以「想像媽祖在轎裡的神情」，收到廣大回響。（翻攝自IG）

佑仁除了表態支持大罷免外，也特別提醒自己這兩個禮拜的節目當中，將邀請教授謝若蘭一起討論「大罷免運動當中ê女性力量（大罷免當中的女性力量）」，並不忘再度提醒「7/26、8/23，作伙守護台灣」。

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