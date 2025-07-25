鄧佳華前女友簡簡駁「斂財」指控 反嗆前任：很沒風度

網紅鄧佳華近期因入獄服刑，遭模特兒女友簡簡單方面提分手。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鄧佳華近期因入獄服刑，慘遭模特兒女友簡簡單方面提分手，女方更因種種蹭熱度的行為引發爭議。23日，有名自稱是簡簡前任的林姓網友也跳出爆料，控訴簡簡花他很多錢卻不公開關係，吃乾抹淨就封鎖、分手，轉頭認愛鄧佳華。對此，簡簡也出面回應此事。

一名自稱簡簡前男友的林姓男子23日發文控訴簡簡花他很多錢卻不公開關係，吃乾抹淨後就與他分手，轉頭認愛鄧佳華。（翻攝自Threads／＠dadadenny）

自稱是簡簡前男友的林姓男子於23日在Threads上發文控訴，在簡簡今年3月生日時，他替簡簡辦一場超過50人參加的華麗派對，不僅活動經費全出，連策劃都一手包辦，結果隔沒多久就慘遭分手、封鎖，轉頭就認愛鄧佳華，更慘的是，簡簡還對外收取報名費，最終還將活動結餘的一萬元全拿走。

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根據《三立新聞網》報導，簡簡表示根本沒跟林男交往過，只是受到對方積極追求，且對方也認識鄧佳華，堅決否認兩人有情侶關係。簡簡也強調，豪華生日趴也不是林男出錢，「那些金額是從來參加生日的人身上收取參加費，盈餘的一萬元是他自已同意給我的」，怎料事到如今又改口指控她斂財，簡簡直言，林男這種行為既不理性又很沒風度。

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