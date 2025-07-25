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娛樂 最新消息

大罷免倒數1天！八炯駐守花蓮 悲曝「妻2度流產」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大罷免進入最後倒數階段網紅八炯昨（24）日並未到凱道參加罷團舉辦的「迎向成功」晚會，而是選擇駐守花蓮，遊走當地據點，呼籲民眾出門投票。然而，在投票日前夕傳出悲傷消息，他的妻子再次流產。

八炯透露，妻子在北部二度流產。（翻攝自Threads）八炯透露，妻子在北部二度流產。（翻攝自Threads）

八炯今天在Threads發文透露，他的老婆留在北部，過了一天才將事情告訴他，「這次的男胎也沒了，真的無緣。」網友看了相當不捨，紛紛留言替他打氣，「不要氣餒！孩子只是忘記拿東西回去拿而已，很快會回來的」、「孩子體貼你們都太忙了，等罷免成功後，善良的孩子們就都會去找你們了」、「辛苦了」。

事實上，八炯12日在台中「反共護台總動員」晚會就曾表示，老婆去植胚胎流掉了，而自己無法陪伴在對方身邊，當時語至激動處一度紅了眼眶，甚至自爆美國有人說要槍殺他，「美國是槍枝合法國家，我是血肉之軀，我一樣會恐懼，我不想要我小孩沒有爸爸，老婆是單親媽媽。」

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