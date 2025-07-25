米可白消失八點檔1個月「伴愛犬走最後一哩路」 回歸劇組自嘲：腦袋卡住
米可白突從民視八點檔《好運來》消失引粉絲揣測。（翻攝自臉書）
〔記者李紹綾／台北報導〕米可白近期突從民視八點檔《好運來》消失，引起不少揣測，昨（24日）她透過社群宣布，將回歸劇組拍戲，讓觀眾相當期待。
米可白休息一個月回歸劇組。（翻攝自臉書）
米可白劇中飾演藍葦華的太太「楊文琪」，從開拍以來，她幾乎場場都有戲，但最近有不少觀眾發現，已連續多集沒有她。米可白昨在社群限時動態表示，休息了一個月，回歸劇組的第一天，早上5點半起床準備，這讓他忍不住自嘲：「我腦子很卡。」
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米可白月初歷經13歲愛犬「錢錢」癌逝。（翻攝自臉書）
不過，米可白也表示，休息的這一個月讓她覺得非常珍貴，因為這一個月《好運來》的劇情主要在別條線發展，讓她有機會陪伴13歲罹患胃癌的愛犬「錢錢」走完生命的最後一哩路。她感慨說，這段時間讓她調適好自己的心情，也可以再次準備好迎接鏡頭前的挑戰。
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