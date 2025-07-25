大胃王基因全遺傳 「辣妹曾根」曝兒女驚人食量

「辣妹曾根」曝光全家驚人食量。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本藝人「辣妹曾根」曾根菜津子以大食量聞名，於2006年在東京電視台的大胃王女王比賽勝出後開始活躍，在2011年嫁給大她9歲的電視幕後製作人，婚後育有3個小孩，她日前在節目上分享，自家小孩似乎遺傳到她的大胃王體質，曝光全家食量令觀眾震驚。

曾根日前受邀登上日本富士電視台綜藝節目《好暖好暖》，被問到家中的伙食費時，她坦言，「我們家的食費超級驚人，不只是我，孩子們也非常會吃。他們遺傳到我的基因，所以食量非常大。」她透露每天早上需要要煮9杯米，晚上則要煮15杯，因此家中有兩台電鍋。

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曾根提到自己一餐大約會吃10碗飯，國一的兒子大約9碗，而小學四年級的女兒則約5碗，老公只需要1碗飯，是名符其實的大胃王家族，而她也笑說「我現在還在猶豫是不是要再買一台電鍋，食費太可怕了，所以我不敢去算到底花了多少錢。」

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