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娛樂 音樂

許志豪脖子冒出腫塊于美人說話了 視力檢查被當「弱智」嚇哭娘

〔記者陽昕翰／台北報導〕許志豪日前歡慶46歲生日，他前陣子脖子右側突然出現腫塊，就醫後才發現是甲狀腺結節破裂引發發炎，好友于美人也很擔心。

這段期間，亦師亦友的于美人非常關心他的狀況，溫柔地說：「別怕！會沒事的！我們還要一起合作很久呢！」

許志豪歡慶生日。（翻攝臉書）許志豪歡慶生日。（翻攝臉書）

許志豪受訪分享，「其實一開始都不敢讓家人知道，怕爸媽擔心，」他坦言，直到檢查報告出爐、排除惡性風險後，才低調向家人報平安，爸媽也要他好好照顧自己。

許志豪透露，小時候視力出狀況、被媽媽誤會是「智力問題」。他回憶，有次媽媽帶他去眼科檢查，醫生說他有「弱視」，結果媽媽聽成「弱智」，當場情緒潰堤。

許志豪非常孝順父母。（翻攝臉書）許志豪非常孝順父母。（翻攝臉書）

許志豪笑說：「那時候還沒有手機，我媽直接跑到醫院樓下的公用電話邊哭邊打給我爸，說『醫生說你兒子有弱智啦！』我爸聽完也嚇壞了，」他笑說，爸爸冷靜後想一想，「不是去看眼科嗎？怎麼會查出智商有問題？」才知道是虛驚一場。

許志豪分享生日願望，除了爸媽身體健康，接下來有計劃要舉辦一場千人演唱會，還有推出新單曲。

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