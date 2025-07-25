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娛樂 最新消息

李多慧寵粉請客！粉絲許願賓士車 急裝傻反應超可愛

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧2023年來台發展後，人氣水漲船高，擁有甜美臉蛋及姣好身材，再加上親民活潑的性格圈粉無數，近日她在社群霸氣寵粉，喊話「我來付！」吸引許多網友許願，其中一名粉絲想要賓士汽車，釣出李多慧親自回應。

李多慧親民活潑的性格圈粉無數。（翻攝自IG）李多慧親民活潑的性格圈粉無數。（翻攝自IG）

李多慧近日擔任一日店長時，自掏腰包購買麵包分享給到場的粉絲，過程被分享至社群，釣出她本人霸氣回應「你們不要錢！我來付！」暖心舉動讓網友紛紛直呼：「誰能不愛多慧」、「當她的粉絲好幸福」、「真的好有心，會回饋給粉絲。」

粉絲許願賓士車，李多慧表示「看不懂」。（翻攝自Threads）粉絲許願賓士車，李多慧表示「看不懂」。（翻攝自Threads）

有趣的是，許多網友開始向李多慧許願，有人想要藍寶堅尼、有人盼望三房一廳的屋子，其中一位粉絲留言「我想要買賓士汽車」，釣出李多慧表示：「看不懂，聽不懂」，疑似裝傻的舉動讓大批網友笑翻了，不過，李多慧事後強調，「大家怎麼都在笑啊？我很認真耶。」

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