金馬主視覺致敬侯孝賢《最好的時光》 舒淇親筆獻字、張震以攝影共創

2025金馬影展主視覺以侯孝賢導演《最好的時光》為靈感，圖為電影男女主角張震、舒淇。（金馬執委會提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕2025台北金馬影展將於11月6日開跑，今年邀請台灣知名塗鴉藝術家REACH跨界操刀主視覺，主視覺以導演侯孝賢的《最好的時光》為靈感，並邀請電影主角舒淇親筆獻字，張震提供攝影作品，結合塗鴉、書法與攝影3種媒介，將「最好的時光」從電影延伸至街頭、文字和照片影像，讓動人片刻在日常生活裡持續發生。金馬影展也邀請觀眾一起走進光影世界找到屬於自己「最好的時光」。

金馬影帝張震以攝影作品共創主視覺。（金馬執委會提供）

金馬影后舒淇親筆獻字「最好的時光」。（金馬執委會提供）

塗鴉創作橫跨牆面、畫作、雕塑的REACH表示，這次不只是致敬經典電影，更希望開啟橫跨世代與媒介的對話，嘗試以街頭語彙重譯這些不同時代的情感。REACH認為塗鴉誕生於城市邊陲，承載著年輕世代對自由與認同的呼喊，恰與《最好的時光》中三段愛情故事裡的執著、壓抑和奔放遙相呼應。塗鴉如同電影場景，既短暫卻深刻，存在於城市的縫隙間和觀者心中。

請繼續往下閱讀...

2025金馬影展主視覺跨界聯手塗鴉藝術家REACH。（金馬執委會提供）

2025金馬影展主視覺海報，致敬侯孝賢的《最好的時光》。（金馬執委會提供）

2025金馬影展主視覺海報「Still」。（金馬執委會提供）

一同共創主視覺的舒淇和張震，也各自呼應電影中的角色延伸創作。在劇情中不斷收到書信和手機簡訊的舒淇，這回終以毛筆親寫「最好的時光」一句回應，將片中三段時光的動人情感，濃縮至揮毫之間。張震在《青春夢》總是相機不離手，於是以攝影作品參與共創，張震表示：「今年的主題是『最好的時光』，所以我從過去工作或日常中曾以底片相機拍照的一些美好瞬間，參與創作。」

2025金馬影展主視覺海報「Crash」。（金馬執委會提供）

今日公布的「Still」和「Crash」兩款主視覺海報，其中「Still」以電影中《戀愛夢》撞球場景為靈感，以撞球檯綠色桌布作為主體概念，結合舒淇書寫的「最好」二字，筆觸之間承載情感的濃度與時間的重量，如回望人生片段時的凝神一瞬。「Crash」海報底色由REACH取材電影畫面的色調，結合張震攝影作品的色彩語境，層層堆疊出一種曖昧、游移，如夢似幻的感覺，彷彿再次墜入影像漩渦。更將REACH標誌性的「Cat Paw」（貓手）圖像結合舒淇書寫的「時光」二字疊加於上，衝撞出新的視覺節奏。兩款海報一靜一動，一簡一繁，交織出「經典」與「當代」的雙重面貌。兩款海報也將於影展現場以塗鴉牆的形式呈現，邀請更多人一塊來創作。

2025金馬影展將於11月6日至23日展開，第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日在台北流行音樂中心隆重登場。更多金馬影展相關訊息將陸續公布，請鎖定金馬官方社群。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法