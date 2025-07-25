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娛樂 日韓

NewJeans合約爭議持續延燒 爆「需治療憂鬱症」：還我們閔熙珍

NewJeans與所屬公司ADOR之間的專屬合約效力爭議持續延燒。（翻攝自IG）NewJeans與所屬公司ADOR之間的專屬合約效力爭議持續延燒。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團NewJeans目前與所屬公司ADOR之間的專屬合約效力爭議仍未解決，昨（24）進行庭上第3次辯論，ADOR方主張「不存在解除專屬合約的事由」，NewJeans則堅持要解約，否則就是讓前代表閔熙珍回到公司，若本次仍未達成調解協議，法官將預計在8月14日親自介入調解，而調解判決結果預計在10月公布。

據韓媒報導，NewJeans的5名成員昨日現身首爾中央地方法院，為了與ADOR之間的合約效力訴訟進行第3次辯論。NewJeans方主張，當初是基於對創始人閔熙珍的信任，才簽下專屬合約，但現在的ADOR早已不是原先的模樣，而是被HYBE高層取代的公司。

NewJeans痛批，HYBE董事長房時赫除了男團BTS外，從未成功打造過女團，是因為忌妒閔熙珍所創造的成果，才以業務背信之嫌將其解職。NewJeans更進一步透露，目前成員們對於ADOR的徹底失去信賴，「只要靠近公司大樓，心臟就會狂跳、需接受憂鬱症治療，但公司卻還要求繼續跳舞唱歌。」並直白指出：「這種情況法院真的能要求繼續履行合約嗎？」

ADOR方面也不願退讓，認為成員們的解約理由前後不一，缺乏合理法律依據，強調若將專屬合約解除，成員們將面臨重大損失，不僅無法再獲得ADOR與HYBE的全面支援，連偶像形象也會受損。最終法官裁定將於8月14日進行非公開調解程序，預計將於10月30日進行宣判。

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