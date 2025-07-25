吳宗憲出手了！簽下台灣「行走的CD」 喊話超越蕭敬騰

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王吳宗憲出手，簽下有「行走的CD」稱號的歌手陳守恩，並以一句「我覺得你可以，Why not？」為他注入強大信心。

陳守恩推出全新單曲《跌》，這首歌是他12年前寫下的創作，被視為最難詮釋的作品之一，「是一首我不論再怎麼努力，也未必真的唱得好的歌。」他坦言，這首歌完全寫出自己的心路歷程，想獻給曾經在人生路上跌倒過的人。

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有「行走的CD」稱號的歌手陳守恩。（容易文創提供）

陳守恩從高中時期就立志超越蕭敬騰，為了追夢毅然從美國返台，參加《我要當歌手》、《聲林之王》等多個選秀節目打開知名度。

只是陳守恩出道之路並不順遂，曾在漁人碼頭唱了四小時，唱到聲嘶力竭，睜眼卻發現觀眾席空無一人，「當時我就坐在地上，看著那把血跡斑斑的吉他，真的好丟臉、好無力。」

吳宗憲簽下歌手陳守恩。（容易文創提供）

直到前陣子登上《綜藝大熱門》，陳守恩在節目中坦言自己「快30歲了，沒人氣，也沒什麼自信了」，沒想到吳宗憲的一句鼓勵話語卻給了他力量，雙方也開啟了合作。

面對外界「行走的CD」稱號，陳守恩謙虛表示：「我不是天才，但我敢肯定，我是一個熱愛唱歌的人。」

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