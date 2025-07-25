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娛樂 電視

夏季最強CP！李蘭迪、敖瑞鵬探案談情 馬車擁吻甜到網友尖叫

〔記者李紹綾／台北報導〕李蘭迪、敖瑞鵬主演古裝探案劇《朝雪錄》，以單元探案與復仇主線並行架構，明快的破案節奏和細膩的情感描繪與獨特的女性視角，展現強勁的號召力，不僅在愛奇藝站內熱度破萬，也拿下台灣愛奇藝國際站電視劇排行榜冠軍。李蘭迪與敖瑞鵬這對搭檔，戲裡攜手辦案談情，戲外默契互動，也成為2025年夏季陸劇話題最強CP之一。

李蘭迪（右）、敖瑞鵬在《朝雪錄》有甜蜜吻戲。（愛奇藝國際站提供）李蘭迪（右）、敖瑞鵬在《朝雪錄》有甜蜜吻戲。（愛奇藝國際站提供）

《朝雪錄》改編自步月淺妝的小說《權寵之仵作醫妃》，講述大理寺卿之女「秦莞」憑藉其精湛嫻熟的醫術與勘驗術，攜手世子「燕遲」探破懸案，最終使父親冤屈真相大白的過程。

李蘭迪與敖瑞鵬分別飾演冷靜沉著的仵作「秦莞」與正直敏銳的朔西軍少帥「燕遲」，合作探案的過程中展現驚人默契，兩人僅靠眼神對視就展現超強CP感，在馬車上擁吻、相擁取暖、水中渡氣吻等戲份接連登場，更是讓網友嗑到上頭。

李蘭迪（右）、敖瑞鵬在《朝雪錄》有精彩互動。（愛奇藝國際站提供）李蘭迪（右）、敖瑞鵬在《朝雪錄》有精彩互動。（愛奇藝國際站提供）

《朝雪錄》在敘事結構上採用單元探案與復仇主線並行架構，劇情環環相扣卻不失懸念，「百草園嗜心案」與「無頭新娘案」皆有驚人反轉與現實隱喻，「枯井沉屍案」更揭露長年遭忽視的女性失蹤問題，劇中13具少女白骨震撼人心，令人感到沉痛與哀傷。

李蘭迪（右）、敖瑞鵬在《朝雪錄》辦案談情。（愛奇藝國際站提供）李蘭迪（右）、敖瑞鵬在《朝雪錄》辦案談情。（愛奇藝國際站提供）

導演李慧珠曾執導《宮鎖》系列、《陸貞傳奇》、《神鵰俠侶》等多部爆款古裝劇，運鏡風格深具辨識度，初遇場景中，鏡頭特寫層層堆疊角色情緒，查案時則搭配冷色濾鏡及音效，增強觀眾代入感與懸疑氛圍。不少觀眾評價，《朝雪錄》不僅劇情精彩，畫面表現也讓人眼睛一亮。

李蘭迪（右）、敖瑞鵬在《朝雪錄》辦案談情。（愛奇藝國際站提供）李蘭迪（右）、敖瑞鵬在《朝雪錄》辦案談情。（愛奇藝國際站提供）

《朝雪錄》熱度持續攀升，李蘭迪認為劇中每一個案件都非常有意思，會讓觀眾想跟著一起找線索，也有著對人性的拷問、對過往的反思以及對未來的思考。

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