FRUITS ZIPPER二度來台開專場！Jessica大玩諧音哏：星星相惜

〔記者廖俐惠／台北報導〕日韓藝人接連來台！Jessica（鄭秀妍）將在9月7日於台北國際會議中心開唱，日本7人偶像女團FRUITS ZIPPER將在10月8日在新莊Zepp New Taipei開唱，這也是她們二度在台舉行專場。

Jessica（鄭秀妍）宣布即將於2025年9月7日在台北國際會議中心舉辦《2025 JESSICA FAN CONCERT IN TAIPEI - Star 2 Star》粉絲演唱會，她沒忘了與台灣金星們（Golden Stars）的承諾，要常來台灣見面，這次演唱會命名為「Star 2 Star」，象徵潔西卡與金星之間像星星般閃閃發光（Sparkles）的雙向奔赴。

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Jessica將重返台北國際會議中心。（亞士傳媒提供）

2023年王心凌台北演唱會上，Jessica專程為好友旋風來台，擔任演唱會嘉賓，2024年Jessica於台大體育館舉行的「Diamond Dreams」演唱會後台，驚見王心凌獻上花藍祝賀，兩人即使工作再忙碌，一直保持連絡，若有機會能在同一城市，也會想辦法碰面，同樣是友情的雙向奔赴；去年又與知名樂團告五人同台合作啤酒節舞台，合唱告五人名曲《好不容易》，掀起熱烈話題，Jessica在表演工作上始終不斷求新求變，更加讓人期待《Star 2 Star》會帶來什麼驚喜。

「感謝粉絲們給我勇氣，努力相信自己，粉絲們也必須相信自己！」出道多年的Jessica一直將金星給她的愛化為力量，持續用最完美的表演努力回報，她為了這次9月7日的演唱會特別準備了多首精選曲目、魅力動感舞台演出以及和粉絲互動，Jessica也懂得時下流行的諧音哏，「我這次要和台灣金星們『星星』相惜！」門票將在8月3日於KKTIX開賣。

FRUITS ZIPPER正式宣布將展開成軍以來的首次亞洲巡迴演唱會「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025」，巡演將造訪3座指標性城市，其中包括二度舉行專場演出的台北，以及首次插旗的上海和首爾。

FRUITS ZIPPER將二度在台舉行專場演出。（好玩國際文化提供）

2022年以「從原宿走向世界」為理念，旨在將日本偶像文化推向國際的偶像企劃「KAWAII LAB.」推出了首個偶像團體「FRUITS ZIPPER」。她們的歌曲《我最可愛的地方》在TikTok上的播放量約28億次，MV的播放量也突破了5400萬次，讓這7位女孩成為備受矚目的新世代偶像。

她們在2022年首次登上泰國 「THAI JAPAN ICONIC MUSIC FESTIVAL」 的舞台，同年12月31日更是在台南的 「台南好YOUNG跨年晚會」 上以精采演出點燃了現場7萬名觀眾的熱情。2023年4月，FRUITS ZIPPER在台北成功舉辦了她們的首次海外專場演出，演唱會的盛況至今仍令人津津樂道。

台北站「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025 in TAIPEI」10/8〈三〉Zepp New Taipei開唱，門票則將在8/10〈日〉中午12：00遠大售票系統正式開賣。台北站演出購買最高票價者，另有機會可加購特典，詳情請關注主辦單位官方FB、IG「好玩專賣店」公告。

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