《好運來》吳東諺被指殺害蔡燦得！遭強壓海水逼認罪 母淚崩護子驚喊：我是兇手

〔記者李紹綾／台北報導〕吳東諺在民視八點檔《好運來》飾演陳逸凱，被傅子純等人押到海邊拷問，逼他認罪成為殺害蔡燦得的兇手。

吳東諺在《好運來》多次被壓入海水中，挑戰體能與情緒極限。（民視提供）

吳東諺表示，近期災難戲接連上演，無論是被強壓進海水，還是情緒崩潰的橋段，都相當具有挑戰性。他感謝劇組安排多元的戲路，讓他能不斷突破自己，「也很謝謝對手演員們，大家都會互相幫助，一起創造出更有張力的表演」，談及角色，他坦言：「逸凱雖然一開始愛玩、輕浮，但他對媽媽真的很孝順、很愛。拍到後面這段，大家情緒都很重，我也完全投入其中。」

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賴慧如（左）在《好運來》大喊「我是兇手！」右為飾演媳婦的顏曉筠。（民視提供）

今晚劇情中，吳東諺被多次壓進海水中，身心幾近崩潰。就在他情緒潰堤、準備認罪時，媽媽賴慧如突然現身，大喊：「我是兇手！」瞬間扭轉局勢，令眾人震驚。吳東諺當場極力否認媽媽的說法，賴慧如含淚交代兒子要好好照顧老婆顏曉筠和尚未出生的寶寶，隨後遭警方上銬逮捕，吳東諺當場跪地痛哭，畫面張力十足。

吳東諺在《好運來》飾演賴慧如的兒子「陳逸凱」。（民視提供）

飾演母親的賴慧如回憶，這場戲讓她印象深刻：「印象最深的是一直哭，最近情緒戲真的爆炸多，災難戲也多。我們泡在海水裡一整天，我連廁所都忍了一整天，因為海邊沒廁所，他們叫我直接在海裡上，我也不敢！」足見拍攝過程的艱辛。

吳東諺在《好運來》多次被壓入海水中，挑戰體能與情緒極限。（民視提供）

對於與賴慧如詮釋母子情，吳東諺感性表示：「很謝謝賴慧如，我們合作多次有很多默契。這種極端情緒的戲，如果沒有對方給出真實反應，真的很難演出來。」他也特別感謝飾演舅舅和阿姨的陳家逵與楚宣，「每次拍攝前大家都會討論如何讓戲更生動，情緒戲時更是全情投入，讓彼此都能深深投入角色。」

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