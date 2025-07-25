晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《好運來》吳東諺被指殺害蔡燦得！遭強壓海水逼認罪 母淚崩護子驚喊：我是兇手

〔記者李紹綾／台北報導〕吳東諺在民視八點檔《好運來》飾演陳逸凱，被傅子純等人押到海邊拷問，逼他認罪成為殺害蔡燦得的兇手。

吳東諺在《好運來》多次被壓入海水中，挑戰體能與情緒極限。（民視提供）吳東諺在《好運來》多次被壓入海水中，挑戰體能與情緒極限。（民視提供）

吳東諺表示，近期災難戲接連上演，無論是被強壓進海水，還是情緒崩潰的橋段，都相當具有挑戰性。他感謝劇組安排多元的戲路，讓他能不斷突破自己，「也很謝謝對手演員們，大家都會互相幫助，一起創造出更有張力的表演」，談及角色，他坦言：「逸凱雖然一開始愛玩、輕浮，但他對媽媽真的很孝順、很愛。拍到後面這段，大家情緒都很重，我也完全投入其中。」

賴慧如（左）在《好運來》大喊「我是兇手！」右為飾演媳婦的顏曉筠。（民視提供）賴慧如（左）在《好運來》大喊「我是兇手！」右為飾演媳婦的顏曉筠。（民視提供）

今晚劇情中，吳東諺被多次壓進海水中，身心幾近崩潰。就在他情緒潰堤、準備認罪時，媽媽賴慧如突然現身，大喊：「我是兇手！」瞬間扭轉局勢，令眾人震驚。吳東諺當場極力否認媽媽的說法，賴慧如含淚交代兒子要好好照顧老婆顏曉筠和尚未出生的寶寶，隨後遭警方上銬逮捕，吳東諺當場跪地痛哭，畫面張力十足。

吳東諺在《好運來》飾演賴慧如的兒子「陳逸凱」。（民視提供）吳東諺在《好運來》飾演賴慧如的兒子「陳逸凱」。（民視提供）

飾演母親的賴慧如回憶，這場戲讓她印象深刻：「印象最深的是一直哭，最近情緒戲真的爆炸多，災難戲也多。我們泡在海水裡一整天，我連廁所都忍了一整天，因為海邊沒廁所，他們叫我直接在海裡上，我也不敢！」足見拍攝過程的艱辛。

吳東諺在《好運來》多次被壓入海水中，挑戰體能與情緒極限。（民視提供）吳東諺在《好運來》多次被壓入海水中，挑戰體能與情緒極限。（民視提供）

對於與賴慧如詮釋母子情，吳東諺感性表示：「很謝謝賴慧如，我們合作多次有很多默契。這種極端情緒的戲，如果沒有對方給出真實反應，真的很難演出來。」他也特別感謝飾演舅舅和阿姨的陳家逵與楚宣，「每次拍攝前大家都會討論如何讓戲更生動，情緒戲時更是全情投入，讓彼此都能深深投入角色。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中