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8座葛萊美得主！美國鄉村天后Kacey Musgraves首來台開唱

凱西瑪絲葛蕾芙（Kacey Musgraves）首次來台開唱。（寬宏藝術提供）凱西瑪絲葛蕾芙（Kacey Musgraves）首次來台開唱。（寬宏藝術提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國鄉村流行天后、8座葛萊美獎得主凱西瑪絲葛蕾芙（Kacey Musgraves）正式宣布將於11月30日首次來台舉辦個人演唱會，這場演出不僅是她出道以來首度踏上台灣舞台，也將作為她亞洲巡演的起點，接續將前往東京、首爾與上海登場。

來自德州的創作歌手Kacey Musgraves以細膩詞句與靈魂共鳴著稱，擁有溫柔卻深具穿透力的嗓音，作品橫跨鄉村、流行、民謠與電子等多重音樂風格，自首張專輯《Same Trailer Different Park》即廣受注目，並以2018年的《Golden Hour》一舉囊括葛萊美「年度專輯」等4項大獎，奠定她在當代音樂界的地位。

凱西瑪絲葛蕾芙（Kacey Musgraves）是8座葛萊美獎得主。（寬宏藝術提供）凱西瑪絲葛蕾芙（Kacey Musgraves）是8座葛萊美獎得主。（寬宏藝術提供）

Kacey Musgraves擁有8座葛萊美獎的肯定，她於2024年3月推出的第五張專輯《Deeper Well》創下生涯最高首週銷售紀錄，突破她歷年專輯最高的首週銷售量，一舉空降「專輯銷售榜」（Top Album Sales）冠軍，也是她第5次並再度稱霸「鄉村專輯榜」（Top Country Albums）冠軍的作品。在發行此專輯後，她接續展開《Deeper Well》世界巡演，於全球多座城市演出皆一票難求，此專輯中的單曲《The Architect》更榮獲葛萊美「最佳鄉村歌曲」獎。

此外，她與Zach Bryan合作的《I Remember Everything》更成為 Billboard Hot 100冠軍曲，是40年來首支登頂的鄉村雙人對唱歌曲，刷新樂壇紀錄，並讓她成為葛萊美獎史上唯一同時榮獲「最佳鄉村專輯」、「最佳鄉村歌曲」、「最佳鄉村個人演出」、「最佳鄉村雙人／團體演出」四項大獎的藝人。

凱西瑪絲葛蕾芙（Kacey Musgraves）是美國鄉村天后，深授全球樂迷喜愛。（寬宏藝術提供）凱西瑪絲葛蕾芙（Kacey Musgraves）是美國鄉村天后，深授全球樂迷喜愛。（寬宏藝術提供）

除了音樂表現，Kacey Musgraves的跨界魅力同樣受到注目。她曾與香氛品牌 Boy Smells、時尚品牌Reformation及健康品牌Erewhon推出聯名合作，推廣永續與公益理念，還曾被《時代雜誌》評選為「年度女性」，並榮獲GLAAD「先鋒獎」。除此之外，她也曾入選《告示牌》「年度女性人物」榜單，且接受《Variety》「女性力量」專題報導。在音樂創作與人生的歷程上，Kacey Musgraves同樣備受矚目，鄉村音樂名人堂曾策劃大型展覽《Kacey Musgraves：All of the Colors》，全面呈現她獨樹一幟的風格與才華，讓觀眾一探究竟她的音樂世界與生活。

凱西瑪絲葛蕾芙（Kacey Musgraves）歌聲治癒許多歌迷。（寬宏藝術提供）凱西瑪絲葛蕾芙（Kacey Musgraves）歌聲治癒許多歌迷。（寬宏藝術提供）

此次台北場將演出歷年經典曲目如《Rainbow》、《Slow Burn》、《Butterflies》，也將帶來新作《Deeper Well》的療癒系作品，邀樂迷一同在聲音中與自我對話，展開一段靜靜發光的旅程。門票將於2025年7月30日早上9點起開放優先購票，並於7月31日中午12點全面啟售。票價為3000元（享優先入場）以及2600元兩種票價。購票請洽寬宏售票系統 kham.com.tw、全台萊爾富與OK便利商店。

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