韓國三代團偶像驚傳「四人三角戀」 尹產賀交往對象竟是男的？

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國三代團演繼偶像大集合！ASTRO產賀、OH MY GIRL Arin、本月少女Chuu同框上演「四人三角戀」，產賀、Arin再續前緣，展現心有靈犀好默契。

由尹產賀、Arin、柳政厚、Chuu主演的最新韓劇《我的女友比我帥》，劇情描述一名男大學生與一見鍾情的對象展開甜蜜戀愛後，某天女友卻突然因家族遺傳變成了「女魂男體」的花美男，不知所措的兩人嘗試先以同性好友的身份維持關係，但暗戀男主角的校花卻也在此時發起攻勢，進而形成「四人三角戀」的奇妙歡樂故事。劇組於23日由導演柳寬模率領主演群在首爾舉辦記者會宣布戲劇正式開播。

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《我的女友比我帥》Arin（左起）、尹產賀、柳政厚、Chuu。（friDay影音提供）

在聊到演出本作的感想時，近年來在多部電視劇中展現穩定演技的尹產賀表示：「第一次看劇本時我也很好奇，光是這部戲的標題就讓人以為女朋友是個性像男人的人，但劇情裡藏有反轉。我對『允載』這個角色的處境很有興趣，也讓我想嘗試詮釋這個角色，是部讓人讀起來非常順暢又新鮮的劇本。」Arin則坦言：「我一直很想演浪漫喜劇，讀到劇本時心臟撲通撲通跳，整個劇情很有趣又清爽，看得很開心。剛看到自己角色變成男生的橋段時，還想說『我是不是也要演男生？』但幸好是政厚歐巴幫我演得很帥，才讓這段呈現得很有趣。」

尹產賀在《我的女友比我帥》飾演朴允載。（friDay影音提供）

談起這次主演群的緣分，Arin透露自己與產賀是劇團同期，也一起合作過很多表演，和Chuu則是在年末舞台同台過，「拍攝本劇時完全看不到我們以前在舞台上的樣子，只看得到劇中的角色形象，大家真的都完全融入角色。」尹產賀也對此補充：「我們第一次見面時就算不說話也能理解對方，以往在舞台上訓練出的專注力與情感表現，也自然地延伸到演技中。」他們還提到3人皆是偶像出身的演員，因此更能彼此依靠，拍戲時也特別有革命情感。

Arin（左）、尹產賀在《我的女友比我帥》記者會上一起比愛心。（friDay影音提供）

以《清潭國際高等學校》、《榴蓮小姐》嶄露頭角的柳政厚，這次飾演身體變為男性後的女主角，談到演技方面的準備，他表示：「因為角色原本就是女生，我覺得自己應該要配合這個前提，像是『如果我是女生的話會怎麼做』的角度去理解角色。還為這部作品第一次去做了美甲，但因為要拍手部特寫，而我的手又太像男生了，所以對外型下了很多工夫。」並笑著補充：「一開始真的很不習慣，是一段很特別的經驗，雖然後來很快就適應了，但我還是覺得如果不能常去維持，不如就不要做算了。」而暌違6年再度演戲的Chuu，對於首次挑戰正規戲劇且化身大學校花，笑說：「這個角色就是我學生時代很想變成的那種人氣王，是那種想像中、偶爾會想嘗試一次的Queen Card，真的很有魅力。」

《我的女友比我帥》柳政厚（左）、尹產賀。（friDay影音提供）

最後提到收視公約時，尹產賀透露：「我們其實從沒特別討論過收視率，只希望能成為一部充滿能量的好作品。如果能超過10%，希望能有機會和觀眾們面對面見面。」Arin表示：「我希望因為整個團隊的努力付出，能有好成果、去個好地方旅行。如果能去獎勵旅行的話，我會請大家吃一頓超棒的飯。」柳政厚大氣地說：「如果真的突破10%，而且演員們也同意的話，我們就會在韓國舉辦粉絲見面會。」Chuu則更加碼表示：「我設下的目標是12%。如果突破這個數字，我會製作周邊商品送給觀眾當禮物！」《我的女友比我帥》即日起每週三、四於friDay影音與韓同天跟播。

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