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娛樂 電視

舒華首曝「進棺材前要實現的夢」 激瘦身材引曾寶儀不捨

〔記者林欣穎／台北報導〕曾寶儀主持三立、MyVideo《我們回家吧3》本季升格為國際版，前往韓國首爾專訪人氣女團i-dle成員葉舒華。曾寶儀此行宛如家人探望異鄉打拚的遊子，帶著葉舒華走訪她從未踏足的地點，包括以電影為主題的咖啡廳，以及楊平的狗狗民宿，為她帶來溫暖的擁抱與久違的放鬆感。

曾寶儀（左）到韓國見舒華。（三立提供）曾寶儀（左）到韓國見舒華。（三立提供）

節目首先來到葉舒華所屬的經紀公司CUBE，一樓的咖啡廳成為兩人聊天的起點，25歲的她自信地笑稱自己是「打工狂」，因為曾主持過韓國打工綜藝節目，早已體驗超過25種工作，她自豪地說：「坐著等我，馬上就出來！」葉舒華坦言自己是《我們回家吧》的忠實粉絲，從第一季隋棠那集就開始追，沒想到這次換自己成了主角。在這次的節目拍攝中，反而是曾寶儀像是舒華的小粉絲般對她充滿好奇，舒華的成長軌跡與蛻變也在兩人的談話中深入地與觀眾分享。

舒華分享，成員們從練習生時期就展現強烈個性，而她話雖不多，卻經常扮演「總結」的角色，常被團員推舉發言總結。曾寶儀笑稱她是「地下總司令」。她也透露，自己個性叛逆，出發來韓國前一天才告知家人：「因為從小是隔代教養，所以特別獨立。」

談到成為偶像的歷程，舒華強調這不是單靠一句「我要當藝人」就能實現的夢想，而是必須歷經嚴苛訓練與不斷突破，「要有拿得出手的表演給觀眾看，能撐過練習生的毅力都非常強」。即便偶像生活繁重，常常凌晨出門、深夜回家，身體近乎崩潰邊緣，她仍堅定表示：「我現在人生沒有遺憾。」

曾寶儀（左）與舒華溫馨相擁。（三立提供）曾寶儀（左）與舒華溫馨相擁。（三立提供）

此次行程也經過了舒華練習生時期常去的弘大一帶，她感嘆如今已無法輕鬆自在逛街，「因為人太多，不會有放鬆的感覺。」她回憶當年高一時，因家教嚴格連火車都不會搭，卻獨自飛往韓國追夢，連學校老師都反對，「但人真想做一件事情的時候，誰都攔不住。」

此外，舒華首度透露心中「進棺材前一定要實現」的夢想：「成為演員」，而她想挑戰的戲劇類型，連曾寶儀聽了都驚訝萬分。而愛狗成癡的她，也因為養狗成為 i-dle中第一位搬出宿舍的成員，目前飼養五隻狗狗，分享帶狗去產檢的趣事，還笑說：「牠們根本不覺得自己是狗！」

這次真正見面相處後，曾寶儀對葉舒華的第一印象就是「她真的好漂亮，皮膚白到完全不需要反光板！」她也忍不住心疼地補充：「但她真的好瘦，瘦到讓人有點不捨。」

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