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娛樂 最新消息

大罷免前夕！呂雪鳳轉發「蔡英文貼文」 默默做1事感動網友

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕距離大罷免7月26日投票僅剩1天，不少藝人發聲表態立場。曾經獲金馬女配的資深藝人呂雪鳳，昨（24）晚在社群轉發前總統蔡英文的貼文，並將頭貼換成台灣島的插畫，圖片寫道「望你順遂，台灣」，讓網友相當感動。

呂雪鳳曾獲金馬最佳女配角。（資料照）呂雪鳳曾獲金馬最佳女配角。（資料照）

呂雪鳳昨天在個人臉書帳號分享，蔡英文談及大罷免的貼文，蔡英文在內文中感謝公民團體，為了國家和民主，在家庭、工作與街頭的活動中奔波，此舉喚醒許多人，共同參與這堂珍貴的公民課，並表態「7月26日，作為一個公民，我會去投票。

呂雪鳳默默將頭貼換成台灣島嶼插畫。（翻攝自臉書）呂雪鳳默默將頭貼換成台灣島嶼插畫。（翻攝自臉書）

此外，呂雪鳳轉發一則18秒的造勢影片，只見前總統李登輝替蔡英文站台，向台下的群眾喊話「台灣，要交乎恁（台灣要交給你們）！」並祝福台灣平安，掀起全場高潮，成為經典一幕；她也將頭貼換成台灣島的插圖，上面以黑底白字寫著「望你順遂，台灣」，讓不少網友感動。

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