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娛樂 電視

陳為民送兒入伍 聽到「2天後就可放假回家」傻眼爆粗口

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳為民的兒子原本定居加拿大，近日決定回台灣居住，回台不久便接受體檢，準備服兵役。昨（24）日，陳為民親自送兒子到台北車站，目送他入伍，回想起過去當兵的辛酸，加上將與兒子分開一陣子，他頓時感到相當不捨。怎料此時聽到一旁工作人員表示，7月26日適逢投票日，役男們只要在營區待2天可以放假回家，讓陳為民瞬間傻眼，內心惆悵感馬上消失。

陳為民親自送兒子到台北車站，目送他入伍。（翻攝自臉書）陳為民親自送兒子到台北車站，目送他入伍。（翻攝自臉書）

入伍當天早上，陳為民親自送兒子去台北車站準備入伍，看到現場有很多家長，回想起自己入伍時的回憶，當時他高中一畢業就接到兵單，15天後就要入伍，報到前一晚卻不慎發生車禍。事發後軍人父親來病房探望他，問他還要不要當兵，陳為民表示，以父親的單位和官階，加上他出車禍，完全可以逃避當兵，他難免有些動搖，但一想到以後都要用扯謊來解釋沒當兵，陳為民當下仍決定帶傷入伍。

時序回到現在，陳為民坦言，與兒子從出發前一天晚上徹夜長談直到出發前，雙方都相當不捨，怎料下秒竟聽到工作人員表示，26日投票日當天會休1天，等於兒子剛進營區2天就可以回家，陳為民稍早的不捨瞬間消失，「我看著隊伍裡的兒子就有了一種……幹~滾！」

貼文一出笑翻不少網友「把我眼淚還來」、「老鳥看菜鳥過太爽的不甘心，哈哈哈」、「現在當兵就跟夏令營一樣，同梯都還沒混熟就退伍了」。

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