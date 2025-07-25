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娛樂 日韓

長濱禰留寫真意外曝光「側乳旁刺青」 粉絲失望：買了後悔

長濱禰留睽違8年推出個人寫真集。（翻攝自IG）長濱禰留睽違8年推出個人寫真集。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女團「櫸坂46」前成員、現年26歲的長濱禰留，自離團後專注拍戲，近來睽違8年推出第2本個人寫真集，一開賣便空降寫真集銷售冠軍，成績亮眼。然而評價卻呈現兩極，原因在於她首度公開身上的心形刺青，讓不少粉絲感到失望，甚至有人給出1.5分的低分評價。

長濱禰留寫真集銷量成績亮眼。（翻攝自IG）長濱禰留寫真集銷量成績亮眼。（翻攝自IG）

長濱禰留在寫真集中，換上多套比基尼造型亮相，大方展現凹凸有致的好身材，甚至遠赴冰島和芬蘭取景，展現成熟韻味，雖然新書的銷量出色，但卻有眼尖粉絲發現，在她左胸旁有一個小小的心形刺青，讓不少人大感意外，認為與她過往給人的清純形象有所落差。

此外，寫真集中大部分性感畫面，都以遠距鏡頭拍攝，再加上首度公開的刺青，令部分粉絲不太滿意，紛紛直言，「買了真的有點後悔」、「她不是一直走文靜氣質路線嗎」、「真的不習慣看到她有刺青」、「遠鏡看不到細節」。

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