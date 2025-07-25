晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

啦啦隊女神節目秀「舌攻」畫面曝！徐乃麟雪恥擺脫狂輸魔咒

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、張文綺、林莎主持東森實境綜藝節目《全村的希望》，本週日要帶領藝能界好手，肯納、ZING、楊子儀、香蕉、檸檬、梓梓、壯壯、陳伊等人，深入嘉義達娜伊谷，與山美部落、阿里山部落對決，挑戰體能極限。

啦啦隊女神檸檬吹兵乓球卡關，情急之下還試圖用舌頭喇。（東森綜合台提供）啦啦隊女神檸檬吹兵乓球卡關，情急之下還試圖用舌頭喇。（東森綜合台提供）

為了贏得勝利，女神們各出奇招，形象全拋。在考驗團隊合作的「臥冰求鯉」遊戲中，樂天團長壯壯為了搶得先機，直接拋開女神包袱，化身「食人魚」，不僅將南瓜、芥末豆腐塞滿嘴，更一把抓起油膩膩的山豬肉，超迅速地吞下肚，驚人食量讓敵隊的樂天女孩陳伊看得目瞪口呆、當場傻眼，徐乃麟也忍不住驚呼：「壯壯妳也太會吃了吧。」而張文綺、林莎也展開隊經理間的對決，林莎卻不敵張文綺的「暴食」戰力，慘遭秒殺。

林莎一吹進洞，被眾人驚嘆太會吹。（東森綜合台提供）林莎一吹進洞，被眾人驚嘆太會吹。（東森綜合台提供）

另一經典遊戲「吹兵乓球」關卡，考驗藝人的肺活量和技巧，向來戰力十足的啦啦隊女神檸檬卻意外卡關，眼看兵乓球始終不肯進洞，她竟一時情急、失控伸出舌頭「喇」兵乓球，她趕緊害羞說：「太久沒用嘴巴練習吹了。」這句話竟被徐乃麟質疑：「真的嗎？妳敢發誓？」一旁的張文綺也立刻補刀：「檸檬妳又被拍到了啦。」嚇得檸檬趕緊解釋：「我只是去拿個包裹，什麼都沒做。」

反觀林莎則展現驚人肺活量，輕鬆一吹就將兵乓球送進洞，成功帶領隊伍獲勝，讓徐乃麟與眾人都忍不住驚嘆：「林莎妳也太會吹了吧！」

徐乃麟在吹牛環節雪恥。（東森綜合台提供）徐乃麟在吹牛環節雪恥。（東森綜合台提供）

此外，這次在「吹牛」加碼賽中，徐乃麟終於一甩先前的衰運，大展「乃至尊」的驚人實力。節目至今已播出九集，就有鐵粉特地為他統計戰績，發現他竟然是慘烈的3勝6敗。沒想到，這次對決楊子儀，徐乃麟彷彿開了外掛，一反常態地穩紮穩打，更成功守住了8千獎金，讓一旁的製作單位笑得合不攏嘴。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中