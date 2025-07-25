啦啦隊女神節目秀「舌攻」畫面曝！徐乃麟雪恥擺脫狂輸魔咒

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、張文綺、林莎主持東森實境綜藝節目《全村的希望》，本週日要帶領藝能界好手，肯納、ZING、楊子儀、香蕉、檸檬、梓梓、壯壯、陳伊等人，深入嘉義達娜伊谷，與山美部落、阿里山部落對決，挑戰體能極限。

啦啦隊女神檸檬吹兵乓球卡關，情急之下還試圖用舌頭喇。（東森綜合台提供）

為了贏得勝利，女神們各出奇招，形象全拋。在考驗團隊合作的「臥冰求鯉」遊戲中，樂天團長壯壯為了搶得先機，直接拋開女神包袱，化身「食人魚」，不僅將南瓜、芥末豆腐塞滿嘴，更一把抓起油膩膩的山豬肉，超迅速地吞下肚，驚人食量讓敵隊的樂天女孩陳伊看得目瞪口呆、當場傻眼，徐乃麟也忍不住驚呼：「壯壯妳也太會吃了吧。」而張文綺、林莎也展開隊經理間的對決，林莎卻不敵張文綺的「暴食」戰力，慘遭秒殺。

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林莎一吹進洞，被眾人驚嘆太會吹。（東森綜合台提供）

另一經典遊戲「吹兵乓球」關卡，考驗藝人的肺活量和技巧，向來戰力十足的啦啦隊女神檸檬卻意外卡關，眼看兵乓球始終不肯進洞，她竟一時情急、失控伸出舌頭「喇」兵乓球，她趕緊害羞說：「太久沒用嘴巴練習吹了。」這句話竟被徐乃麟質疑：「真的嗎？妳敢發誓？」一旁的張文綺也立刻補刀：「檸檬妳又被拍到了啦。」嚇得檸檬趕緊解釋：「我只是去拿個包裹，什麼都沒做。」

反觀林莎則展現驚人肺活量，輕鬆一吹就將兵乓球送進洞，成功帶領隊伍獲勝，讓徐乃麟與眾人都忍不住驚嘆：「林莎妳也太會吹了吧！」

徐乃麟在吹牛環節雪恥。（東森綜合台提供）

此外，這次在「吹牛」加碼賽中，徐乃麟終於一甩先前的衰運，大展「乃至尊」的驚人實力。節目至今已播出九集，就有鐵粉特地為他統計戰績，發現他竟然是慘烈的3勝6敗。沒想到，這次對決楊子儀，徐乃麟彷彿開了外掛，一反常態地穩紮穩打，更成功守住了8千獎金，讓一旁的製作單位笑得合不攏嘴。

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