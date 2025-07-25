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小A辣開房美國球星 前男友留言疑偷臭「表弟要認真打球」

小A辣（左）被週刊爆料，曾與美國球星在台開房，前男友阿富（右）也留言回應此事。（翻攝自臉書）小A辣（左）被週刊爆料，曾與美國球星在台開房，前男友阿富（右）也留言回應此事。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅小A辣桃花運極佳，不管走到哪都會被搭訕，近日更被週刊爆料曾與一名美國球星在台北五星級飯店開房。消息傳出後掀起網友討論，曾與小A辣交往5年的前男友阿富（現名阿班）也現身留言回應。

阿富24日在新聞下留言，「表弟去籃網後，要好好認真打球」，一席話疑偷臭小A辣。（翻攝自Threads）阿富24日在新聞下留言，「表弟去籃網後，要好好認真打球」，一席話疑偷臭小A辣。（翻攝自Threads）

阿富24日突現身《ETtoday》的Threads推播文下留言，「表弟去籃網後，要好好認真打球」，一席話疑偷臭小A辣。底下也有網友酸言酸語，「阿富恭喜你又離NBA更近一步了，你是台灣人的驕傲更是我們的基隆之光」，對此阿富也搞笑回應：「與有榮焉，共體時艱。」

據悉，阿富與小A辣於2023年1月分手，與週刊拍到跟美國球星開房的時間點應該沒有重疊，但阿富卻留言中稱該球星為「表弟」，意有所指的態度引網友熱議。

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