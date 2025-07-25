江祖平失聯三立2天後宣告回歸劇組！痛陳：放棄成為敬業演員

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平日前在拍攝三立八點檔《願望》時，遭剛煮沸的熱湯潑傷手部與身體。事發後，她控訴現場導播「無能又不想負責」，三立與劇組雖已道歉，外界以為事件告一段落，沒想到江祖平近日突然清空所有社群平台內容，留下「下台一鞠躬」六字，並2天未接劇組電話，不過，江祖平今凌晨突然在Threads發文，表示：「可欣（麗紅）還是會『撐』到最後。」據悉她將於明日回到劇組繼續拍攝。

江祖平以燦笑照片宣布，回歸《願望》繼續拍戲。（翻攝自threads）

江祖平今表示，起初只希望劇組對燙傷事件能有個明確說法，卻始終得不到回應。她以意有所指的口吻提到：「劇組畢竟是一個團體，不能因為『某人』或『某群體』而失去原本該有的工作態度。」但她強調：「其他現場同事（我都不稱為工作人員，因為我們都是同個老闆，何必分階級），他們真的當下傻眼，但也無法有任何動作，我真心感受到他們的溫暖。」

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除了在Threads發聲，她也在IG限時動態中寫下：「Lucky You，我宣布放棄成為『敬業』的演員，不要再一直踩我底線了。」至於一同拍戲的男星黃少祺，則透過經紀人表示：「燙傷目前已無大礙了。」

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