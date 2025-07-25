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娛樂 最新消息

關穎顯赫家世曝光 「沒坐過捷運」竟是為了省錢

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「日盛千金」關穎的父親陳國和，為日盛金控董事長，母親蔡淑媛為前國泰集團掌門人蔡萬春女兒，關穎曾以廣告女神形象走紅，後跨足戲劇與歌壇擁有亮眼作品，2013年嫁給CEO丈夫朱志威後，逐漸淡出演藝圈，不過，她近日接受理科太太邀請，登上Podcast節目，談及她的家世背景，讓人大吃一驚。

關穎家世顯赫。（資料照）關穎家世顯赫。（資料照）

理科太太表示，邀請關穎之前有先做功課，查詢對方的家世背景後，不理解為何會選擇進演藝圈，質疑「你是被騙嗎」關穎直言，現在進演藝圈已經和家境沒有關係，並舉例很多韓星也會多種語言，家境也不錯。

關穎自曝，14歲在學校被星探相中，後來拍廣告和MV，坦言年輕時算是誤打誤撞，後來抽出時間去讀書，直至25歲才正式出道，當時已經成年，也知道自己想要什麼，會進入演藝圈單純是喜歡表演。

然而，關穎的家世背景顯赫，理科太太詢問，父母是否曾經阻止她進演藝圈？關穎說，「超級阻止！我媽會拖鞋飛過來啊，會抓狂啊」，憶起當年，母親陪她去拍攝郭富城的MV，見到片場環境複雜，加上觀念保守，因此經歷一番家庭革命。

至於理科太太與關穎如何結識？其實是兩人的兒子一起踢足球，過去並沒有特地調查過對方的家庭背景，查了之後嚇一跳，「她是家有獸首（圓明園十二生肖獸首銅像）那種。」關穎則表明，根本不知道獸首在哪裡，可能只是一個謠言，或者是某個親戚的收藏，跟她無關。

關穎（右）自爆沒坐過捷運，是為了省錢。（翻攝自YT）關穎（右）自爆沒坐過捷運，是為了省錢。（翻攝自YT）

理科太太表示，關穎比起一般名媛更加「down to earth（樸實）」，關穎坦言，其實也沒有，更自爆「沒有搭過捷運」，而原因是為了省錢，「因為我已經有司機跟車子，我還買票去坐捷運，是不是很浪費錢？有沒有合理？」理科太太聽後傻眼大笑，不過最後仍被關穎的說法說服。

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